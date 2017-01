Die wohl längste Eislaufbahn der Region?

FORCHHEIM - Das Forchheimer Bächla in der Hauptstraße ist in den Kälte-Streik getreten. Der Bauhof hat den Wasserhahn am Montag zugedreht. Grund war ein Anruf der Polizei.

Der neue Eiskanal von Forchheim, früher bekannt als Bächla. © Foto: Beke Maisch



Im Moment läuft nichts, dabei ist am Wochenende zunächst alles übergelaufen. In der Nacht auf Montag klingelte es beim Bereitschaftsdienst des Bauhofs, erzählt Bauhof-Chef Klaus Bartosch. Am Apparat: Die Polizei. Das Bächla laufe über.

Nachdem die Bereitschaft nachgesehen hatte, war klar: Der Abfluss am Rathaus ist eingefroren, es hilft nichts außer den Hahn abzudrehen. Normal ist das nicht, sagt Klaus Bartosch. Seit Bestehen des Bächla sei das erst zum zweiten Mal passiert.

Aus dem Restwasser hat sich inzwischen ein Eisfilm gebildet, der das Bächla zur wohl längsten Eislaufbahn werden lassen könnte. Könnte. Den Bauhofmitarbeitern war das zu unfallgefährlich, weshalb rot-weiße Warnbaken jegliche Schlitterversuche verhindern.

Beke Maisch