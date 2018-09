Dieb hat es auf Hühner und Eier abgesehen

Merkwürdige Vorgänge in einem Stall in Rüssenbach - vor 59 Minuten

RÜSSENBACH - In den vergangenen Monaten sind in einem Hühnerstall in Rüssenbach immer wieder Bruteier gestohlen worden. Jetzt ist auch ein Huhn weg.

Eier Foto: dpa



Aus einem Hühnerstall im Lindenweg in Rüssenbach sind in den vergangenen Monaten insgesamt 20 Bruteier und zuletzt auch ein Huhn der Rasse „Lachshuhn“ gestohlen worden.

Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 60 Euro. Auf dem Grundstück wurde ein etwa 65-jähriger, kleiner, korpulenter Mann gesehen, der mit einem blauen Kleinwagen unterwegs war.

Die Polizei Ebermannstadt bittet um Hinweise, Telefon (09194) 73880.

