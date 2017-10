Dieb steigt in Kindergarten in Ebermannstadt ein

Zwei Türen brachial aufgehebelt - Polizei sucht Zeugen - vor 21 Minuten

EBERMANNSTADT - In der Nacht zum Sonntag ist ein Unbekannter durch ein Kellerfenster in den Kindergarten im Mittelschulweg eingestiegen. Das Fenster war möglicherweise nicht richtig verschlossen gewesen, so die Polizei.

Im Keller hebelte der Täter eine Zwischentüre auf und schließlich noch eine weitere Innentüre. Entwendet wurde allem Anschein nach nichts, aber es entstand ein Sachschaden von rund 300 Euro.

Die Polizei Ebermannstadt bittet jetzt unter der Telefonnummer 09194-7388-0 um Zeugenhinweise.