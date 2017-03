Diebe beklauen zwei Forchheimer Kundinnen

FORCHHEIM - Schon wieder ein Diebstahl beim Einkaufen: Ein unbekannter Täter klaute die Geldbörse einer 72-jährigen Frau aus deren mitgeführter Stofftasche, die sie am Körper trug.

Der Diebstahl ereignete sich am Samstag, 4. März, in der Zeit zwischen 10 Uhr und 12.30 Uhr. Die Geschädigte hielt sich zu dieser Zeit in der Innenstadt auf und besuchte dort verschiedene Geschäfte.

Neben dem Personalausweis befanden sich noch rund 600 Euro Bargeld im Geldbeutel der Seniorin. Wer hat in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachten können? Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon (0 91 91) 7 09 00.

Wie berichtet, war am Samstagvormittag auch einer weiteren Kundin eines Bekleidungsgeschäftes in der Hauptstraße der Geldbeutel aus der Handtasche gestohlen worden. Die Tasche war in der Umkleidekabine unbeaufsichtigt abgestellt worden.