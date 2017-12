Diebe klauen ein Dutzend Katalysatoren von Postautos

Schaden im fünfstelligen Bereich - Polizei sucht nach Zeugen - vor 58 Minuten

FORCHHEIM - Die Post ist Opfer eines etwas ungewöhnlichen Diebstahls geworden. Betroffen sind zwölf Lkw, die am Stützpunkt in der Äußeren Nürnberger Straße abgestellt waren.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag montierten bislang unbekannte Diebe auf der frei zugänglichen Abstellfläche des Poststützpunktes in der Äußeren Nürnberger Straße 79 an insgesamt zwölf Lkw der Post Auspuffteile mitsamt Katalysator ab.

Die Täter durchtrennten die Auspuffrohre wohl mit entsprechendem Schneidewerkzeug. Der entstandene Schaden wird auf etwa 19.000 Euro geschätzt. Die Polizei in Forchheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter 09191/70900.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.