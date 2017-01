Diebstahl an der ICE-Baustelle: Warnsystem fällt aus

POXDORF - Zwischen Donnerstag, dem 5. Januar, und Donnerstag, dem 12. Januar, sind an der ICE-Baustelle in Poxdorf zwei Stromaggregate im Wert von rund 2600 Euro geklaut worden. Das Dramatische daran: Durch den Diebstahl fiel das Warnsystem aus, durch das die Bauarbeiter vor herannahenden Zügen gewarnt werden.

Die Aggregate liefern den Strom für das Warnsystem, das somit über den gesamten Zeitraum außer Betrieb war. Die Arbeiter hatten jedoch Glück: Aufgrund der Witterung in der Zeit nach Neujahr konnten keine Arbeiten an der ICE-Baustelle durchgeführt werden. So kam keiner der Bauarbeiter durch das ausgefallene Warnsystem zu Schaden.

Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei Forchheim unter (0 91 91) 70 90-0 entgegen.

