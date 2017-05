Diese Acht aus Effeltrich sind wahre Helden

Kerwaburschen erhielten für Rettungsaktion die Christopherus-Medaille - vor 1 Stunde

EFFELTRICH/MÜNCHEN - Acht Effeltricher Kerwasburschen sind von Innenminister Joachim Herrmann mit der Christopherus-Medaille ausgezeichnet worden. Die jungen Männer waren im Sommer 2016 zu Lebensrettern geworden.

Die Kerwaburschen Matthias Pfistner, André Bayer, Manuel Langfritz, Uwe Marsching, Markus Meißner, Max Messingschlager, Florian Neubauer und Sebsastian Steinert wurden für ihren Rettungseinsatz ausgezeichnet. © privat



Die Kerwaburschen Matthias Pfistner, André Bayer, Manuel Langfritz, Uwe Marsching, Markus Meißner, Max Messingschlager, Florian Neubauer und Sebsastian Steinert wurden für ihren Rettungseinsatz ausgezeichnet. Foto: privat



Als sie in den frühen Morgenstunden des 18. Juli vergangenen Jahres ein Feuer im Obergeschoss des Effeltricher Gasthauses Zur Post lodern sahen, handelten die Kerwaburschen geistesgegenwärtig. Eigentlich waren die acht Männer am Morgen nach dem Dorffest nur zum traditionellen Frühschoppen an ihren Stammplatz gegenüber des Gasthofes unterwegs. Bald aber nahmen sie Rauchgeruch wahr, gefolgt von Flammen, die aus dem Dachfenster kamen.

Bilderstrecke zum Thema Ein Toter bei Wohnhausbrand in Effeltrich Am Dienstagmorgen im Juli 2016 stand ein Wohnhaus in Effeltrich (Lkr. Forchheim) in Flammen. Vier Jugendliche, die an dem "Gasthaus zur Post" vorbeikamen, bemerkten den Brand. Vier Menschen konnten so gerettet werden, für eine Person kam jedoch jede Hilfe zu spät.



Einer der Burschen, Matthias Pfistner, übernahm sofort das spontane Rettungskommando, weil er mit den Räumlichkeiten bestens vertraut war – immerhin gehört der Gasthof seiner Tante. Zusammen weckten die Kerwaburschen die schlafenden Gäste und halfen ihnen ins Freie. Am Ende hatten sie so vier Menschenleben gerettet, bevor die Feuerwehr herbeieilte und den Brand löschte. Ein Gast starb bei dem Feuer.

Für ihren heldenhaften Einsatz haben Matthias Pfistner, André Bayer, Manuel Langfritz, Uwe Marsching, Markus Meißner, Max Messingschlager, Florian Neubauer und Sebastian Steinert nun vom bayerischen Innenminister Joachim Herrmann in München die Christopherus-Medaille verliehen bekommen.