Die Handball-Weltmeisterschaft der Männer ab 10. Januar ist nicht nur ein überregionaler Höhepunkt. Die D-Juniorinnen des HC Forchheim haben sich in einem Wettbewerb qualifiziert und dürfen am 13. Januar in der Münchener Olympia-Halle ein Einlage-Spiel in japanischen Trikots gegen den TSV Allach bestreiten. Eine Woche später am 19. Januar nehmen die Alten Herren des HC als amtierender Bayerischer Meister an der Deutschen U32-Meisterschaft in Uhingen teil. © HC Forchheim