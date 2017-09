Dietzhof: 750 Liter Diesel abgezapft

Dreister Dieb zapfte Tanks von drei geparkten Lkw an - Polizei bittet um Hinweise - vor 1 Stunde

LEUTENBACH - In den frühen Morgenstunden des Freitags klaute der Fahrer eines Sattelzugs 750 Sprit und ließ sich dafür fast eine halbe Stunde Zeit.

750 Liter Kraftstoff hat der Sattelzugfahrer abgezapft. © dpa / Oliver Berg



750 Liter Kraftstoff hat der Sattelzugfahrer abgezapft. Foto: dpa / Oliver Berg



Am frühen Freitagmorgen fuhr gegen 4.20 Uhr ein Fahrer eines Sattelzuges auf das Betriebsgelände einer Speditionsfirma in Dietzhof und zapfte dort an Tanks von drei geparkten Lkw etwa 750 Liter Diesel im Wert von über 800 Euro ab.

Um 4.45 Uhr verließ der unbekannte Fahrer mit seinem Sattelzug wieder das Gelände und fuhr in unbekannte Richtung davon. Bei der Zugmaschine könnte es sich um eine des Typs Iveco handeln. Am Auflieger könnte die Aufschrift ‚Fercam‘ angebracht sein. Die Polizei Ebermannstadt bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wem ist dieser Sattelzug in der Nacht aufgefallen? Hinweise unter Telefon (09194)7388-0.