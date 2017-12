DJK-Basketballer brechen in der Verlängerung ein

Eggolsheim rutscht tiefer in den Bayernliga-Abstiegskampf - vor 20 Minuten

EGGOLSHEIM - In der Basketball-Bayernliga haben die Korbjäger der DJK Eggolsheim vor heimischer Kulisse im Schlussviertel einen Vorsprung von sieben Punkten verspielt. Nach der 83:90-Niederlage in der Verlängerung gegen Kellerkonkurrent TSV Breitengüßbach II heißt die Realität in der Vorweihnachtszeit wie 2016 Abstiegskampf.

Zum Verzweifeln: Alexander Roppelt und seine Eggolsheimer (weiße Trikots) kontrollieren das Spiel gegen Breitengüßbach (in schwarz) fast drei Viertel, treffen am Ende aber kaum noch den Korb. © Foto: Ralf Rödel



Spätestens vor diesem Punktspiel Nummer neun hatten sie am Eggerbach selbst die Kennenlernphase im umformierten Team für beendet erklärt und drei Siege aus den abschließenden drei Versuchen im Jahr 2017 als Ziel ausgegeben. Warum ausgerechnet die vorherige deutliche Niederlage beim Tabellenführer Neustadt für neue Zuversicht gesorgt haben soll, demonstrierten die Eggolsheimer in der ersten Halbzeit. Es war die aufmerksame Defensive, die an der Aisch in 25 Minuten nur 35 Punkte zugelassen hatte und nun über ein 13:13 nach dem ersten Viertel eine 27:22-Pausenführung ermöglichte.

Auf überschaubarem Niveau legten beide Kontrahenten im zweiten Durchgang ihre offensive Scheu ab. Zunächst löste die DJK ihre Angriffssituationen gefällig und mit der nötigen Präzision. Beim 43:39 zeigte Nagengast von der Freiwurflinie erstmals Nerven, die ein erfolgreicher Distanzwurf der Kollegen eigentlich beruhigen hätte müssen. Das wieder auf sieben Zähler gewachsene Polster hielt bis zum 54:47 durch Rodelio Arcilla, ehe Breitengüßbach die rasant ansteigende Zahl Eggolsheimer Ballverluste konsequent bestrafte. Nach vier Angriffen ohne erfolgreichen Abschluss und einer Auszeit bekamen die Hausherren gerade so die Kurve, um in einem aberwitzigen Schlagabtausch der finalen Sekunden zum 68:68 auszugleichen.

Die Verlängerung trieb die Pulsfrequenz aller Anwesenden in die Höhe. Abermals reichte Eggolsheim ein vermeintlich sicherer Vorsprung (74:68) nicht, nur 120 der 300 Sekunden musste sich Breitengüßbach dafür bemühen und das Zittern beim Freiwurf reduzieren. Das 74:74 brach schleichend den Kampfgeist der DJK, die in der zweiten Zusatzschicht nur noch bis zum 81:79 einen Hauch von planvollem Basketball verfolgte. Der Gegenseite gelangen mit dem nötigen Glück acht Punkte hintereinander.

DJK: Amon (20), Arcilla (15/1 Dreier), Flügel (13/1), Hümmer (8), Nagengast, Roppelt (11), Rothe (8/2), Schuler (7), Vahle, Winkler (1).

KEVIN GUDD