DJK-Korbjäger haben Zielvisier noch nicht eingestellt

Basketball, Bayernliga: Eggolsheimer Heimniederlage zum Saisonauftakt - 03.10.2017 19:22 Uhr

EGGOLSHEIM - Der Sonntag als Heimspiel-Termin war kein gutes Omen für die Korbjäger der DJK Eggolsheim. Zum Bayernliga-Saisonauftakt gab es ein 51:64 gegen Don Bosco Bamberg.

Der runde Basketball gehorchte Alexander Roppelt und seinen Eggolsheimern (in weiß) gegen Don Bosco Bamberg (grün) noch nicht recht. Foto: Foto: Iannicelli



Beide Mannschaften taten sich schwer, in den Wettkampfmodus zu kommen. Nach dem ersten Viertel leuchtete ein mageres 10:9 auf der Anzeigetafel auf. Im zweiten Abschnitt fanden die Hausherren beim Punktspieldebüt unter Trainer Alfred Stephan zunächst besser in die Partie. Entscheidende Impulse als Ballverteiler zur zwischenzeitlichen 23:11-Führung lieferte Niklas Möhrlein. Zu grob fahrlässig agierte man jedoch in der Folge und handelte sich wiederum einen 0:9-Lauf der Bamberger ein, der zur Pause (23:20) ein offenes Rennen bescherte.

Nach dem Seitenwechsel bot sich ein Schlagabtausch. Bamberg ging mit zwei Dreiern in Folge mit 34:30 in Front, ehe Eggolsheim zum 38:40 aufholte. Als die finalen zehn Minuten anbrachen, gelang Don Bosco mit zehn Zählern in Serie ein vorentscheidender Nadelstich. Viele einfache Korbleger hatte die einheimische Defensive zugelassen und zu wenig gemeinsam abgesichert.

In der Offensive hatte Eggolsheim zu diesem Zeitpunkt ebenfalls nichts entgegenzusetzen, schon die vorletzten Pässe fanden ihren Empfänger nicht. Ein letztes Aufbäumen initiierte Alex Flügel mit einem Block in Volleyballmanier. Angefeuert von rund 150 Zuschauern, verkürzte die DJK den Abstand. Routinier Amer Civko setzte sich in dieser Sequenz in Szene, wusste die Antwort der Bamberger allerdings nicht zu verhindern.

Von der Freiwurflinie behielten die Gäste die Übersicht, während den Eggolsheim ein sicheres Händchen aus kurzen und weiter entfernten Distanzen abhanden kam. "Man hat gemerkt, dass eine junge und nicht eingespielte Mannschaft auf dem Feld stand. Wir haben nervös und unter unseren Möglichkeiten agiert", konstatierte Center Alexander Roppelt.

DJK: Amon (12), Civko (10/1 Dreier), Flügel (5/1), Möhrlein (6), Müller, Nagengast, Alexander Roppelt, Konstantin Roppelt (6), Rothe (2), Schuler (10), Vahle.