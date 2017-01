Dobenreuther feiern Fasching heuer im Zirkuszelt

20 Jahre Faschingsveranstaltungen sollen würdig gefeiert werden - vor 0 Minuten

DOBENREUTH - „So ein Zirkus in Dobenreuth“ lautet das diesjährige Faschingsmotto im Ort. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, schließlich soll das kleine Jubiläum „20 Jahre Fasching in Dobenreuth“ zu einem besonderen Spektakel werden.

Die Auftritte des Männerballetts gehören jedes Jahr zu den Höhepunkten der Dobenreuther Faschingsveranstaltungen. Vor allem an Weiberfasching freuen sich die Zuschauerinnen über die „Darbietungen“. © Foto: Franz Galster



Ein Zirkuszelt neben dem Gemeinschaftshaus soll 199 Besuchern Platz bieten. Im Gebäude fanden bisher rund 130 Gäste Einlass. Mit 25 Besuchern fing es vor 20 Jahren im Gemeinschaftshaus an, erinnert sich Marion Turnwald. „Unser heutiges Ehrenmitglied Horst Weißkopf spielte den sterbenden Schwan, wir lachten auch damals in der kleinen Gruppe Tränen“, denkt sie zurück.

Es war der Start einer von vielen Nachbarn bewunderten Faschingsserie. „Es ist schon ein verrückter Haufen“, meint Marion Turnwald, „wir sind kein Verein, sondern schlicht eine Gemeinschaft von Idealisten, die von ihren Ideen und ihrem großen Einsatz lebt.“ Dabei spricht sie in Bescheidenheit nicht aus, dass sie der Motor des Ganzen ist. Vielmehr lobt sie das Engagement von Jürgen Haller, Leiter des Gemeinschaftshauses, und natürlich alle Vereine von Dobenreuth, die sich einbringen.

Der Jubiläums-Fasching in diesem Jahr ist auch ein Risiko: Der Zirkus soll im Zirkuszelt stattfinden, auf diese Atmosphäre ist das ganze Programm für den Fasching 2017 ausgerichtet. Das heißt, Ausgaben für Auf- und Abbau des Zeltes, Bodenbelag, Heizung und viele weitere Aufwendungen und Unwägbarkeiten. Sollte das Wetter extreme Temperaturen im zweistelligen Minusbereich bringen, könnte man letztlich gezwungen sein, doch in das Gemeinschaftshaus zurück zu gehen. Interessenten sind also gut beraten, im Vorverkauf möglichst schnell ihre Karten zu besorgen. Denn müsste die Veranstaltung tatsächlich verlegt werden, würden die ersten Kartenkäufer im Vorteil sein.

Musik und Männerballett

Das Programm verspricht wieder beste Unterhaltung. Die Männerballetts aus Pinzberg, Poppendorf, Effeltrich und Dobenreuth wollen besonders das Auge der Frauen erfreuen. Dazu ein besonderes Männerballett früherer Jahre. Zu Gast sind die Garde aus Heroldsbach und Kunreuther Gruppen. Die fetzige, das Bauchfell arg strapazierende Büttenrede von Gela ist seit langem fester Bestandteil. Auch die Band "Standing Ovation" ist wieder mit dabei, diesmal vielleicht unter neuem Namen.

Bürgermeister Reinhard Seeber schaut mit Bewunderung auf seinen kleinen Ortsteil. Er unterstützt den Fasching in Dobenreuth auch persönlich mit mehreren Maßnahmen. „Und wenn mein kleiner Traktor wegen zu großer Kälte nicht streikt, fahre ich auch wie jedes Jahr beim Faschingszug mit. Dabei bin ich aber auf jeden Fall“, so der Bürgermeister.

Das Dobenreuther Faschings-Programm im Überblick: Freitag, 24. Februar: Weiberfasching, Einlass 19 Uhr; Montag, 27. Februar, Rosenmontagsball, Einlass 19 Uhr; Dienstag, 28. Februar: Faschingsumzug, Beginn: 14.30 Uhr.

Karten für Weiberfasching und Rosenmontagsball gibt es im Vorverkauf zum Preis von zehn Euro bei Monika Steinhäußer unter Telefon (0 91 99) 6 96 02 10.

FRANZ GALSTER

