Doppelte 200 für Kohl auf dem Weg zum Titel

Kirchehrenbacher Kunstrad-Ass in der Quali zur DM

KIRCHEHRENBACH - Beim Treffen der deutschen Kunstrad-Elite im baden-würrtembergischen Wendlingen standen die ersten beiden Durchläufe zur Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft auf dem Programm. Unter den Spitzenkräften, die mit der obligatorischen Teilnahme bereits die WM im November im Blick haben, ragte einmal mehr Ausnahmekönner Lukas Kohl vom RMSV Concordia Kirchehrenbach heraus.

Lukas Kohl in Wendlingen Foto: Wilfried Schwarz



Mit 206,26 und 201,38 Punkten übertraf der 22-Jährige zum zehnten Mal bei 15 Versuchen im Wettkampf-Jahr 2018 die prestigeträchtige 200er Marke. Lokalmatador Moritz Herbst (Wendlingen) und Marcel Jüngling (Dornhan) folgten mit 193,82 beziehungsweise 191,45 Zählern im Finale.

„Trotz meines Patzers, als ich vom Steuerrohrsteiger rückwärts zum Fronthang runterging um die nächste Übung aufzubauen, war es ein super Anfang in Richtung WM. Die Form-Kurve ist stabil", erklärte Lukas Kohl.

Erstmals war Kohl nicht alleiniger Vertreter von Concordia Kirchehrenbach an der German-Masters-Seroe. Mit dem 2er Paar Melissa Schütz und Vanessa Meixner waren weitere Sportlerinnen am Start. Die beiden hatten in der Frauenklasse den geringsten Punktewert eingegeben. Sie fuhren sehr gut, sodass das Kampfgericht sehr wenig abzuziehen hatte. Von den eingereichten 78,5 standen am ende noch 71,43 Punkte an der Anzeige. Damit erreichten sie Platz 12.

