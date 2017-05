Dorfleben hautnah: Besucher strömen nach Ebersbach

Tag des offenen Dorfes: Kirsch-, Kren- und Biermajestät verschönerten die Feier - vor 1 Stunde

EBERSBACH - Der "Tag des offenen Dorfes" in Ebersbach war eine gelungene Mischung von Unterhaltung, Information und der Möglichkeit zur Begegnung. Wo anfangen, wo aufhören? Diese Frage stellte die vielen Besucher vor schöne Probleme.

Exklusive Einblicke in ein beschauliches Dorf: Zahlreiche Besucher ließen sich über das Leben auf dem Land aufklären - und genossen das ein oder andere Kaltgetränk. © Karl Heinz Wirth



Exklusive Einblicke in ein beschauliches Dorf: Zahlreiche Besucher ließen sich über das Leben auf dem Land aufklären - und genossen das ein oder andere Kaltgetränk. Foto: Karl Heinz Wirth



Auf dem Hof der Familie Zöllner hieß es „Schauen, Schnuppern und Genießen“. Dazu konnten die Gäste die Landwirtschaft ihrer Heimat mit Informationen aus erster Hand verknüpfen. Schirmherr Landrat Dr. Hermann Ulm gratulierte der rührigen Dorfgemeinschaft zu ihrem Teamgeist und wünschte viel Erfolg.

„Der „Tag des offenen Dorfes“ stößt bei der Bevölkerung auf ein großes Echo. Besucher kamen in Scharen nach Ebersbach; natürlich hatte das sommerliche Wetter großen Anteil an der Ausflugsfreude, denn die Gäste kamen nicht nur aus den Nachbardörfern, sondern auch aus Nürnberg, Erlangen und Fürth. Die in der Stadt Lebenden informierten sich über die Grundlagen des Anbaus auf den Feldern und in den Gärten und hofften, einen Einblick in das Dorfleben erhaschen zu können.

Bilderstrecke zum Thema Exklusive Land-Einblicke: Tag des offenen Dorfes in Ebersbach Schauen, Schnuppern und Genießen: Der "Tag des offenen Dorfes" stieß bei den Besuchern aus der ganzen Region auf ein großes Echo. Viele Städter erhaschten in Ebersbach Einblicke in das Landleben.



Die Vereine und Gewerbetreibenden begeisterten mit einem bunten Programm und kulinarischen Genüssen. Zu den Besuchern zählten auch zahlreiche Bürgermeister, Bezirkstagspräsident Günther Denzler sowie Kirschkönigin Sandra Grau, Bierkönigin „Carina“ und die Bayerische Meerrettichkönigin „Christine“. Im Stall des Elsingerhofes schauten sich die Besucher die Tiere an und verkosteten anschließend an der Milchbar bunte Shakes.

Die jüngsten Gäste interessierten sich in erster Linie für die Oldtimertraktoren und für die Strohhüpfburg und den Streichelzoo. Einer der Gäste war „überrascht, wie schön dieses Dorf ist“, sagte er, „ich habe mir das ganz anders vorgestellt“.

Wer sich für Oldtimer interessierte wurde beim AC Neunkirchen fündig. Modelle von VW Käfer über Opel, und von ausgedienten Feuerwehrfahrzeugen bis hin zu älteren Zweirädern, darunter eine Zündapp, war vielfältiges vorhanden. Ebersbach bot seinen vielen Besuchern einen attraktiven Einblick hinter die Kulissen eines rührigen Dorfes. „Ein großartiges Ereignis“, konstatierte denn auch Ortsobmann Johannes Zöllner vom BBV lobend.

Karl Heinz Wirt