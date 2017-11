Dormitz: Kirchendecke stürzt herab

Kapitell fällt aus 15 Metern ins Gotteshaus - Kirche bis auf weiteres geschlossen - vor 21 Minuten

DORMITZ - Als Maria Schmitt und Sieglinde Ruppert aus Schellenberg wie gewohnt am Donnerstagmorgen um 9 Uhr den Gottesdienst in der Dormitzer Kirche besuchen wollten, standen sie wie auch andere Gläubige vor verschlossener Kirchentüre. Auf einem Zettel am Kirchenportal stand: "Die Pfarrkirche Dormitz ist aufgrund von Schäden an der Decke vorübergehend geschlossen."

Ein Teil der Kirchendecke ist herausgebrochen und ins Gotteshaus gestürzt. Restauratoren aus Bamberg haben damit begonnen, die Deckenfragmente zu sichern. © Fotos: Karl Heinz Wirth



Mesnerin Emilie Schuhmann hatte am Morgen, als sie die Kirche öffnete, den Schaden entdeckt und starrte erschrocken zur Decke. Ein Teil eines Kapitells hatte sich von der Decke gelöst und war aus etwa 15 Metern Höhe in die Kirche gefallen. "Ich wusste nicht sofort, wie ich das einordnen sollte" sagte die Mesnerin. "Am Mittwochabend habe ich noch die Blumen gegossen und da war alles in Ordnung. Das muss in der Nacht passiert sein", meinte sie. "Ich habe sofort Kirchenpfleger Josef Vollmann und das Pfarrbüro in Neunkirchen und Pfarrer Cibura verständigt. Gemeinsam standen wir in der Kirche und schauten erschrocken nach oben, wo von unten ein quer verlaufender Riss zu erkennen war. Seit 500 Jahren ist nichts passiert und jetzt das!"

Etwa zwei Quadratmeter groß ist die Fläche, die zu Boden gestürzt ist.



Pfarrer Cibura sagte: "Wir sind froh, dass wir keine Personenschäden zu beklagen haben."

Am Samstagmorgen erschien bereits Kirchenrestaurator Robert Dörfler aus Bamberg mit seinen Mitarbeitern und sicherte die am Boden liegenden Deckenfragmente. Alles, was am Boden liege, werde in Kisten vorsortiert um die Originale so weit wie möglich zu erhalten, so Dörfler.

"Soweit es aus jetziger Sicht beurteilt werden kann, ist auf dem Bild überwiegend das gemalte Kornfeld und ein Teil vom Fußbereich der Maria herabgefallen. Dies heißt, dass wir großes Glück hatten, erklärte Dörfler.

Die Restaurierung konzentriert sich auf die Erhaltung der überlieferten Substanz, wobei die authentischen Eigenschaften der Stuckdecke des Bamberger Hofstuckateur, wie des Thüngersheimer Barockmalers Georg Sebastian Urlaub, wenig verändert werden sollen, betont Dörfler. Ob die Arbeiten bis Weihnachten beendet werden, vermag er noch nicht zu sagen. "Wir müssen im Laufe der Woche die gesamte Decke befahren und auf Hohlräume abklopfen. Sollten weitere Schädigungen festgestellt werden, werden diese kartiert und durch einen Statiker geprüft." Sind keine weiteren Schäden festzustellen, dann bestehe die Hoffnung, dass die Restauration vor Weihnachten fertiggestellt werden könne.

Solange dies nicht geklärt ist, bleibt die Pfarrkirche geschlossen und darf nicht betreten werden.Der Gottesdienst wird sonntags vorübergehend in der Mehrzweckhalle in Dormitz abgehalten.

KARL HEINZ WIRTH