Dormitz: Mann verlor Kontrolle über Wagen

58-Jähriger verursachte Kollision - Zwei Personen leicht verletzt - vor 3 Stunden

NEUNKIRCHEN AM BRAND - Ein 58-Jähriger hat am Freitagmorgen beim Abbiegen die Kontrolle über seinen Wagen verloren und einen Unfall zwischen Neunkirchen am Brand und Dormitz verursacht.

Der Mann bog nach rechts auf die Staatsstraße 2240 in Richtung Kleinsendelbach ein und verlor die Kontrolle über das Fahrzeug. Er prallte frontal mit einem entgegenkommenden Golf zusammen, der in diesem Moment in Richtung Neunkirchen am Brand unterwegs war.

Die beiden Fahrer wurden leicht verletzt, der Schaden liegt bei 15.000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Dormitz übernahm die Arbeiten vor Ort und leitete den Verkehr.