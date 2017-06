Dormitz: Stein der Freundschaft

DORMITZ - In Zeiten welt- und europapolitischer Egoismen haben die beiden Partnergemeinden Dormitz und Clairoix ein bemerkenswertes Zeichen gesetzt, wie man auf internationaler Ebene freundschaftlich und in gegenseitigem Respekt miteinander umgeht.

Zum 25. Partnerschaftsjubiläum schenkte die Dormitzer Delegation unter anderem einen Gedenkstein. © privat



Seit genau 25 Jahren besteht die Partnerschaft zwischen der Gemeinde im südlichen Landkreis Forchheim und der gleich großen Kommune im Departement Oise nördlich von Paris. Nach einem großen Festwochenende im vergangenen Jahr in Dormitz stand nun zum Jubiläum der Gegenbesuch in Frankreich an.

Die Delegation aus Dormitz reiste mit 45 Personen an, die bei einem gemütlichen Treffen in der Mehrzweckhalle von Clairoix empfangen wurde. Am Festabend zwei Tage später legten die politischen Vertreter in ihren Grußworten ein klares Bekenntnis zu Europa ab, so auch der Vizepräsident des Departements Oise, Eric de Valroger. Der Bürgermeister von Clairoix, Laurent Partebois, blickte auf die 25 Jahre der Partnerschaft zurück und erinnerte an die vielen gemeinsamen Aktivitäten und den intensiven Austausch.

Sein Kollege Holger Bezold (FW) aus Dormitz hielt fest, dass eine Partnerschaft nicht funktioniere, weil eine Urkunde unterschrieben worden sei, sondern weil sie ständig mit Leben durch die Bürger und die Partnerschaftsvereine erfüllt werde. Er kritisierte den anti-europäischen Kurs in einigen Ländern.

"Mit unserer lebhaften Partnerschaft seit 25 Jahren können wir den Europa-Kritikern das Gegenteil beweisen. So funktioniert ein friedliches und freundschaftliches Miteinander", sagte Bezold. Er unterstrich: "Zusammen haben wir es geschafft, ehrliche Freundschaften zu knüpfen, die über formale Aspekte und offizielle Gemeindepartnerschaften hinausgehen."

Als Gastgeschenk überreichten die Franken eine Jubiläumsfahne "875 Jahre Dormitz", auf der auch ein Schriftzug zur 25-jährigen Partnerschaft aufgedruckt ist. Weiterhin erhielten die Franzosen einen Gedenkstein mit einer Metallplatte, auf welcher ebenfalls der Zeitraum der Partnerschaft vermerkt ist. Der Stein stammt aus einem alten Sandsteinhaus aus Dormitz. Dieser ist von einem Steinmetz bearbeitet worden.

Auch die Feuerwehrvereine tauschte Geschenke aus. Die Dormitzer Wehr überreichte einen Papierhalter, den die Feuerwehrler aus einem alten Feuerlöscher selbst gebaut haben.

Auf dem viertägigen Programm standen auch der Besuch der Sektkellerei Mercier, gemeinsame Zeit mit den Gastgeberfamilien und ein Treffen der Partnerschaftsvereine, die die nächsten Termine abstimmten. Fest vereinbart ist der Besuch einer Delegation aus Clairoix zum Dorffest "875 Jahre Dormitz" vom 15. bis 17. September.