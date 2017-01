Dormitz: Zahlreiche Veranstaltungen im Jubiläumsjahr

875-Jahr-Feier: Die Programmpalette reicht vom Küchla-Backworkshop bis hin zum Mitmachkonzert

DORMITZ - Sehr gut besucht war der Neujahrsempfang der Gemeinde Dormitz zu dem sich zahlreiche Bürger einfanden. Positiv gefärbt war auch die launige Rede von Bürgermeister Holger Bezold.

Neujahrsempfang in Dormitz: Bürgermeister Holger Bezold, Misswahl-Gewinnerin Julia Prokopy, die Eltern von Carina Kanitz und Anneliese Preu (v. li.). © F.: Wirth



„Trotz aller Negativ-Schlagzeilen leben wir in unserer Gemeinde, einer intakten Infrastruktur und einem aktiven Dorfleben sehr sicher“, so Bezold. Dies schätzen auch viele Bürger, die sich Dormitz als neuen Wohnort aussuchen, hier bleiben und sich aktiv einbringen. Die Gelegenheit nutzte Bezold zum Dank an alle jene, die unentgeltlich in sozialen Organisationen, im Sportverein, bei Feuerwehr und Verbänden Verantwortung übernehmen. Ohne die Ehrenamtlichen wäre vieles nicht machbar.

Was tut sich noch in der Gemeinde? Bezold nannte an erster Stelle die 875-Jahr-Feier. Das Ortsjubiläum steht unter dem Motto „Dormitz ist aktiv, attraktiv und lebendig“. Ein Auszug aus dem Veranstaltungskalender zeigt, dass 2017 einiges geboten wird. So soll die Auftaktveranstaltung am 4. April das gewohnte Schema verlassen. Es soll keine langen Reden, endlose Begrüßungen und trockene Vorträge, sondern viele Überraschungen geben.

Am 11. Februar steht ein Kindermitmachkonzert, am 22. März eine Lesung mit Tommy Goertz und am 19. Mai der Jubiläumslauf auf dem Programm. Zur Kirchweih im Juni wird ein Küchla-Backworkshop angeboten. Kinder können unter fachkundiger Anleitung am 8. August den Brandbach als Lebensader erkunden.

Der Energieversorger N-ergie veranstaltet am 10. September den Kinosommer; vom 15. bis zum 17. September geht ein großes Dorffest mit Mittelaltermarkt über die Bühne. Die „Erste Dormitzer Lachnacht“ am 21. Oktober soll zum Abschluss des Jubiläumsjahres allen ein Lächeln ins Gesicht zaubern.

Nach dem Ausblick auf das Jubiläum ehrte Bürgermeister Bezold Menschen, die sich im abgelaufenen Jahr besonders um Dormitz verdient gemacht haben: Anneliese Preu gründete 1992 den „Lesekreis Dormitz“ in dem Literaturinteressierte aus Dormitz und Umgebung sich treffen, 1999 rief sie die Agenda-21-Gruppe ins Leben. 2002 übernahm Preu ehrenamtlich die Leitung der VHS-Außenstelle in Neunkirchen mit jährlich rund 260 Veranstaltungen. „Die Gemeinde sagt einfach ,Danke’ denn das Engagement geht weit über das hinaus, was ein Ehrenamt erwarten lässt“, betonte Bezold.

Wenn Nürnberg seine schönsten Frauen suche, werde man nun auch im Umland fündig, so das Gemeindeoberhaupt.Mit Julia Prokopy hat nun auch Dormitz eine Miss-Wahl-Gewinnerin. Bezold wünschte ihr Mut und Selbstbewusstsein.

Carina Kanitz belegte beim Bundeswettbewerb „Jugend Forscht“ den vierten Platz, war Teilnehmerin auf Bayern-Ebene und ist deutsche Physik- und Vize-Weltmeisterin. Stellvertretend nahmen die Eltern der jungen Frau die Glückwünsche entgegen. Mit dem Wunsch Holger Bezolds für viel Erfolg endete der Neujahrsempfang in Dormitz.

