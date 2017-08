Aus noch ungeklärter Ursache explodierte am Dienstagabend in Draisendorf (Landkreis Forchheim) der Staub im Silo einer ansässigen Mälzerei. Durch die Explosion wurde ein Brand im Dachstuhl des Silogebäudes ausgelöst. Es entstand ein Sachschaden in der Höhe von rund 100.000 Euro. © NEWS5 / Herse