Drei Chöre für Ebs: Franz Josef Kraus zieht sich zurück

Bilanz offenbarte Vereinsleistung — Nachfolger ist Winfried Reichold - vor 11 Stunden

EBERMANNSTADT - Es standen Neuwahlen an für die Sängerinnen und Sänger der drei Chöre, Frauenchor, Mix Generation und Männerchor im Resengörgsaal in Ebermannstadt. Franz Josef Kraus, der Noch-Chef der Aktiven, pries in einem Gedicht die Schönheit der Musik und des Gesanges.

Drei Chöre legen sich bei der Chorgemeinschaft Ebermannstadt ins Zeug und wissen mit ihrem vielfältigen Repertoire ihr Publikum immer wieder zu begeistern. © Foto: Helmut Vogler



Franz Josef Kraus trat 1969 dem MGV bei, damals unter Chorleiter Engelhardt Reiß. 1971 übernahm er die Kassengeschäfte, bevor er 1985 zum 2. und 1986 zum 1. Vorsitzenden gewählt wurde. Damals habe er nicht geglaubt, dass er diesen Vorsitz 32 Jahre innehaben würde. 1997 gründete sich der gemischte Chor "Mixed Generation". Sechs Jahre später kam auf Initiative von Doris Schauer der Frauenchor dazu und die Akkordeongruppe, damals unter Leitung der leider verstorbenen Paula Nagengast.

Der neue 1. Vorsitzende Winfried Reichold. © Foto: Vogler



Seit 160 Jahren besteht der Musik- und Gesangverein von 1858, der sich über all die Zeit mit Bravour gehalten und sich zur modernen Singgemeinschaft entwickelt habe. Schließlich gestand der Vorsitzende Kraus, dass er sein Amt als 1. Vorsitzender abgeben möchte. Als Sänger wird er dem 1. Bass treu bleiben.

Die Neuwahlen ergab folgendes Ergebnis: 1. Vorsitzender Winfried Reichold (bisher Stellvertreter), sein Stellvertreter ist nun Rolf Wank und zur Zweiten Stellvertreterin wurde Elisabeth Herrmann gewählt. Beisitzer Männerchor sind Wilhelm Kraupner und Josef Weber, Beisitzer "Mixed Generation" Sabina Heidecke und Claudia Pförtsch, die Beisitzer des Frauenchors sind Klara Glöckner und Annemarie Scheidgen. Erste Kassenwartin Beate Dorsch, Vertreter Huber Wicklein, 1. Schriftführer Rolf Wank, Stellvertreterin Sabina Heidecke, Kassenprüfer Ewald Schneegans und Günter Böck, Fahnenträger Wilhelm Kraupner und Günter Böck. Notenwart des Männerchors ist Siegfried Cejpek, von "Mixed Generation" Rolf Wank und vom Frauenchor Susanne Stinzing. Franz Josef Kraus ehrte seinen Stellvertreter Winfried Reichold mit einem Ehrenteller.

