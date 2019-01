Drei Einbrüche binnen weniger Stunden

Unbekannte Täter schlugen Fensterscheiben in Neunkirchen und Hirschaid ein - Die Kripo ermittelt - vor 1 Stunde

NEUNKIRCHEN/HIRSCHAID - Die Kripo Bamberg sucht nach den Tätern von drei Einfamilienhaus-Einbrüchen am Mittwoch, 9. Januar. Zwei davon in Neunkirchen am Brand, dort erbeuteten die Einbrecher Geld und Wertsachen in Höhe von über 15000 Euro. Bei einem versuchten Einbruch in Hirschaid blieb es bei einem Sachschaden.





Gleich zwei Mal schlugen die Unbekannten am Mittwoch in Neunkirchen zu, die Ermittler gehen in diesen Fällen von zwei Tätern aus. Ziele waren immer Einfamilienhäuser am Ortsrand. Um Zugang zu bekommen, schlugen die Einbrecher jeweils die Scheiben ein. Bei einem Haus im Klosteräckerweg war es die Scheibe der Terrassentür. Die Einbrecher durchwühlten Schubladen und Schränke in allen Etagen und klauten Bargeld sowie Schmuck. Die Tatzeit war vermutlich um 19.15 Uhr. In der Straße Am Galgenanger gelangten die Täter – vermutlich zwischen 16.30 und 17.15 Uhr – durch eine eingeschlagene Fensterscheibe des Wohnzimmers ins Haus. Auch hier durchwühlten sie die Schränke und nahmen Bargeld mit.

Vergleichsweise glimpflich verlief ein versuchter Einbruch in Hirschaid. Hier wurde in der Wiesenstraße zwischen 17.45 und 18.30 Uhr die Scheibe eines Wintergartens eingeschlagen. Dort war aber Schluss, der Zutritt zum Wohnhaus gelang dem oder den Tätern nicht. Der Sachschaden beträgt etwa 300 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Bamberg, Telefon (0951)9129-491 zu melden.

bhe