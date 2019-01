Drei Jahre für die Fränkische Kirsche: Königin Sandra Grau dankt ab

FORCHHEIM - Die Amtszeit der achten Kirschenkönigin Sandra Grau neigt sich langsam dem Ende zu. Ganze drei Jahre begleitete die Lützelsdörferin dieses Amt und hat dabei einiges erlebt.

Drei Kirschenköniginnen zusammen. Ein Amt, das über den Landkreis hinaus eine Bedeutung hat. © Galster



Frau Grau, wie war die Zeit als Kirschenkönigin und was waren Ihre schönsten Erlebnisse?

Sandra Grau: Ich habe die Zeit als Kirschenkönigin als sehr abwechslungsreich und aufregend erlebt. Ich kann es nur jedem jungen und interessierten Mädchen empfehlen, da es der Persönlichkeitsentfaltung dient. Ich habe viele neue Erfahrungen gemacht und Menschen kennengelernt, mit denen ich im normalen Leben nicht zusammen gekommen wäre. Meine schönsten Erlebnisse waren zum einen der Neujahrsempfang des bayerischen Ministerpräsidenten, das vom Landtag organisierte Sommerfest auf Schloss Schleißheim in Oberschleißheim im Landkreis München und natürlich das 50. fränkische Kirschenfest in Pretzfeld und der Besuch der Grünen Woche in Berlin.

Welche Eigenschaften muss man als Kirschenkönigin mitbringen?

Sandra Grau © Foto: Huber



Sandra Grau: Entscheidend für dieses Amt ist, dass man freundlich und offen ist und auf Menschen zugehen kann. Auch eine gewisse Spontanität ist von Vorteil, um zum Beispiel ein nicht eingeplantes Grußwort bei öffentlichen Veranstaltungen zu entrichten. Des Weiteren sind Heimatverbundenheit und fundierte Kenntnisse im Bereich Obstanbau wünschenswert. Das Wichtigste ist allerdings, dass man sich mit dem Obstanbau auskennt und aus einem Obstanbaubetrieb kommt oder einen Bezug dazu hat. Ansonsten sollte die Kirschenkönigin mindestens 18 Jahre alt sein und einen Führerschein besitzen.

Was hat Ihnen persönlich das Amt gebracht?

Sandra Grau: Es hat mir dahingehend etwas gebracht, dass ich auf Messen und Veranstaltungen den Menschen den Kirschenanbau näher bringen konnte. Und unsere Region, die zum größten Kirschenanbaugebiet in Deutschland zählt, zu repräsentieren. In meinem Umfeld konnte ich vielen Menschen vermitteln, wie wichtig es zum Beispiel ist, gerade auch alte Kirschbäume in Privatgärten stehen zu lassen. Das war mir ein besonderes Anliegen. In meiner persönlichen Entwicklung hat es mir mehr Offenheit gebracht, es fällt mir jetzt leichter auf Menschen zuzugehen. Von meinen schönen Erinnerungen kann ich noch sehr lange erzählen.

JENNIFER WILLERT