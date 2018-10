Drei Mädchen verschwinden: Polizeihubschrauber im Einsatz

Von den siebenjährigen Forchheimerinnen fehlte für Stunden jede Spur

FORCHHEIM - In Forchheim sind drei Mädchen nach der Schule für Stunden spurlos verschwunden. Es folgte eine großangelegte Suchaktion, bei der sogar ein Polizeihubschrauber im Einsatz war.

Besorgte Eltern meldeten sich am Dienstagnachmittag bei der Polizei, weil sie ihre Kinder vermissten. Es ging um drei Mädchen im Alter von sieben Jahren. Sie hatten noch nach der Schule gegen 14 Uhr ihre Schulranzen bei einem der Mädchen abgestellt, seitdem fehlte von ihnen jede Spur.

Die Polizeiinspektion Forchheim schickte mehrere Streifen los, die Eltern und ihre Bekannte machten sich auf die Suche. Auch ein Polizeihubschrauber wurde angefordert. Eine Verkäuferin eines Einkaufsmarkts am Pilatusring gab einen Hinweis auf den Aufenthaltsort der Kinder: Diese hatten dort Getränke gekauft.

Um 18 Uhr gab es endlich Entwarnung: Die Vermissten wurden an einem Einkaufsmarkt in Hausen entdeckt. Sie hatten zuvor einen mehrere Kilometer langen Fußmarsch zurückgelegt. Sie konnten schließlich wohlbehalten an die erleichterten Eltern übergeben werden.

Die Mädchen zeigten sich von den Suchmaßnahmen übrigens ziemlich unbeeindruckt: Ihren stundenlangen Spaziergang hatten sie doch immer brav auf dem Gehweg absolviert! Ein intensives Erziehungsgespräch dürfte danach trotzdem stattgefunden haben, wie die Polizei mit einem Schmunzeln schreibt.

