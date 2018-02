Drei Podestplätze auf olympischer Bogen-Anlage

FORCHHEIM - Ein gutes Dutzend von über 500 Teilnehmern vertrat den Landkreis bei den Bayerischen Hallenmeisterschaften der Bogenschützen. Ein Duo vom BSC Reuth schaffte es auf der Olympia-Anlage von München-Hochbrück aufs Podest. Die Delegation vom Nachbarn aus Neuses belohnte sich für ihre Geschlossenheit.

Die Neuseser Compund-Herren um Martin Endrizzi (v.li.), Ralf Wirth und Matthias Wagner. © Fotos: BSC Reuth, Frankonia Neuses



Ein spannender Dreikampf um die Spitze bei den Schülerinnen A in der Recurve-Disziplin lieferte für Judith Römer den Vorgeschmack auf eine richtungsweisende Saison. Die ehrgeizige Kaderathletin (Jahrgang 2004) hielt dem Druck vor allem im ersten Durchgang mit 280 Ringen stand, verlor dann aber den Kontakt zur bis dato punktgleichen Konkurrentin Laura Gessner (SV Moosbach). Aufgrund der geringen Trefferanzahl in die 18 Meter entfernte goldene Mitte musste die favorisierte Forchheimerin am Ende beim Stand von 556 Zählern auch noch Jennifer Wettengel (SSV Rehau) vorbeiziehen lassen und sich mit Platz 3 begnügen. Eine weitere Chance, sich unter Druck zu beweisen, erhält Toptalent Judith Römer schon in wenigen Wochen bei der Deutschen Hallenmeisterschaft in Solingen/Nordrhein-Westfalen.

Judith Römer © Fotos: BSC Reuth, Frankonia Neuses



Die Qualifikationsnorm zum bundesweiten Vergleich erfüllten zwei weitere Mitglieder der Abteilung in der SpVgg Reuth. Nachdem er tags zuvor in Reutlingen mit einer ausgezeichneten Leistung für die Mannschaft des BTS Bayreuth zum Aufstieg in die 1. Bundesliga beitrug, mischte Jakob Hetz in der hochkarätig besetzten Recurve-Herrenklasse erwartungsgemäß vorne mit. Weil auf der Zielgerade die Kräfte spürbar nachließen, belegte der Student mit 567 von 600 möglichen Ringen den siebten Platz im 68-köpfigen Feld.

Zur Entdeckung des Turnierwochenendes aus Reuther Sicht schwang sich indes Mutter Ute Hetz auf. In der Damen-Masterklasse mit dem Recurvebogen erzielte sie mit 545 Punkten eine persönliche Bestleistung und wurde bayerische Vizemeisterin.

Ute Hetz



Ein Topergebnis für den Landkreis Forchheim lieferte im Feld der Compound-Herren der Neuseser Martin Endrizzi. 575 Ringe bedeuteten Platz 5. Noch eine Position weiter nach vorne ging es bei den Recurve-Damen für Vereinskollegin Heidi Hopfengärtner, die eine fulminante Aufholjagd von Platz 23 auf insgesamt 540 Ringe hinlegte. Es kam noch besser für die Frankonia. Fehlten dem sechstplatzierten Altmeister Matthias Wagner in der Herren-Masterklasse mit 565 Punkten nur drei Ringe zum Titel, räumten die Männer als Mannschaft Podestplatz 2 ab. Martin Endrizzi, Matthias Wagner und Ralf Wirth kamen zusammen auf 1697 Ringe.

