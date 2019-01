Dreikönigslauf: Weiler und Kebeya laufen zum Sieg

FORCHHEIM-KERSBACH - Im südlichen Forchheimer Vorort trotzten knapp 300 Ausdauerfreunde der unangenehmen Witterung, um bei der mittlerweile 32. Auflage des Kersbacher Dreikönigslaufes die ersten Wettkampf-Kilometer des neuen Jahres zu absolvieren. Im Hauptlauf setzten Patrick Weiler (Team Memmert)und Brendah Kebeya (Böge Runners) als Sieger ihre Duftmarken.

Trotz unangenehmer Witterung fanden sich gut 300 Teilnehmer zum Kersbacher Dreikönigslauf ein. © Ralf Rödel



Nachdem die Streckenführung in den vergangenen beiden Jahren geändert und verkürzt worden war, kehrte der Lauf nach Abschluss der Arbeiten an der Schnellbahnstrecke auf seinen ursprünglichen Rund-Kurs vom DJK-Sportplatz Richtung Bahnhof bis zur Wendemarke zurück.

Das vorausgesagte Schmuddelwetter war für die ambitionierten Starter derweil keine Motivationsbremse: Titelverteidiger Jürgen Wittmann (TV Coburg) ging im Finale ins Duell mit Patrick Weiler (Team Memmert), der in 39:23 Minuten sieben Sekunden Vorsprung behauptete. Dahinter stritten sich die Lokalmatadore Michael Dorn (SSV Forchheim) und Frank Müller (BögeRunners) mit dem Scheßlitzer Alexander Langer um den Sieg in der dreiteiligen Wertungs-Serie nach Heroldsbacher Schloss-Lauf und Nikolauslauf um den Bögelein-Cup.

Bei den Frauen setzte sich die in Forchheim heimisch gewordene Topfavoritin Brendah Kebeya (LG Bamberg) in 42:54 Minuten mit knapp 60 Sekunden Abstand gegen Triathlon-Ass Lena Gottwald (TSV Zirndorf) durch. Aufgrund der nassen Bedingungen waren zwar keine neuen Spitzen-Zeiten möglich, doch Kebeya kam immerhin auf eine Minute an den Rekord von Christine Stief (42:01) aus dem jahr 2001 heran. Dem Herren-Sieger fehlten gut zweieinhalb Minuten.

