Dreiste Diebe stehlen Audi bei der Probefahrt

EGGOLSHEIM - Ganz schön dreist: Eine Probefahrt nutzten drei Diebe am Freitagabend, um einen Audi S6 in Dorsendorf (Landkreis Forchheim) zu stehlen. Während einer kurzen Abwesenheit des Eigentümers flohen sie mit dem blauen Kombi. Jetzt ermittelt die Kripo Bamberg.

Mit zwei angeblich am Kauf interessierten Männern und einer Frau vereinbarte der Fahrzeuginhaber eine Testfahrt für Freitagabend in Drosendorf. Die weibliche Täterin und einer der Männer führten gemeinsam mit dem Verkäufer die Probefahrt durch. Währenddessen wartete der zweite Mann in einem grünen Audi A8, mit dem die drei gemeinsam gekommen waren, so die Polizei.

Gegen 20 Uhr endete die Testfahrt in der Bachgasse und der Eigentümer verließ kurz den knapp zehn Jahre alten Audi S6 mit dem Kennzeichen "BT-04190". Diese Gelegenheit ergriffen die Täter sofort und fuhren kurzerhand mit dem Sportwagen im Wert von rund 17.000 Euro davon. Der zweite, wartende Mann folgte ihnen mit dem Audi A8. Nach bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei Bamberg dürfte der Wagen laut Kennzeichen, beginnend mit "H", in Hannover zugelassen sein.

Der Bestohlene verständigte sofort die Polizei, die eine Großfahndung mit Einsatzkräften verschiedenster Dienststellen einleitete. Die Suche nach den Autodieben blieb jedoch bislang ohne Ergebnis. Das Fachkommissariat der Kripo Bamberg übernahm die Ermittlungen und sucht Zeugen.

Von den drei Tätern liegen folgende Beschreibungen vor:

- beide männliche Täter sind etwa 25 Jahre alt, 1,80 Meter groß und schlank

- die weibliche Täterin ist etwa 20 bis 25 jahre alt, zirka 1,65 Meter groß und schlank, bekleidet mit einem dunklen Schal.

Die Beamten fragen:

- Wem ist der entwendete blaue Audi S6 Kombi mit den angebrachten Kennzeichen „BT-04190“ am Freitag nach 20 Uhr noch aufgefallen?

- Wer hat den grünen Audi A8 mit Kennzeichen aus dem Zulassungsbezirk Hannover und/oder die drei beschriebenen Personen am Freitagabend gesehen?

- Wer kann gegebenenfalls genauere Angaben zum Kennzeichen des grünen Audi A8 und/oder den Insassen machen?

- Wer hat sonst verdächtige Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit dem Diebstahl stehen könnten?

Hinweise nimmt die Kripo Bamberg unter der Telefonnummer 0951 9129-491 entgegen.

