Dreister Dieb brach in Kersbacher Kindergarten ein

Polizei sucht Zeugen: Geld, Digitalkameras und ein Laptop sind weg - vor 26 Minuten

FORCHHEIM - In der Nacht von Montag auf Dienstag ist ein Unbekannter in den Kindergarten in Kersbach eingebrochen. Dabei hat er nicht nur einiges mitgehen lassen, sondern auch noch einen ordentlichen Sachschaden angerichtet.

Gewaltsam verschaffte sich der Unbekannte durch ein Fenster Zugang ins Kindergarten-Gebäude. Im Büro brach er eine versperrte Schranktür auf und stahl gleich vier Geldkassetten mit mehreren hundert Euro Bargeld. Auch drei Digitalkameras und einen Laptop nahm er mit.

Der angerichtete Sachschaden beträgt etwa 550 Euro. Wem ist in der Zeit von Montag, 17 Uhr, bis Dienstag, 6:50 Uhr, etwas Verdächtiges aufgefallen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Forchheim unter Telefon (09191)7090-0.