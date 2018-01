Dreister Schuhdieb entkommt in Forchheim nach Verfolgungsjagd

Alte Treter in einem Bekleidungsgeschäft stehen gelassen - vor 8 Stunden

FORCHHEIM - Ein Schuhdieb hat sich in einem Geschäft auf dreiste Art neue Treter besorgt. Dann rannte er davon.

Ein Schuhdieb hat sich in Forchheim auf trickreiche Art neue Treter besorgt. Die Schuhe auf dem Foto haben mit dem Diebstahl nichts zu tun. © Adrian Drechsel



In einem Bekleidungsgeschäft an der Bayreuther Straße entledigte sich am Dienstagmittag der unbekannte Mann seiner eigenen Schuhe, um im Anschluss ohne Bezahlung mit neuen Schuhen im Wert von zirka 30 Euro Euro den Laden zu verlassen. Der Filialleiter folgte ihm, der bislang unbekannte Täter rannte jedoch in Richtung Hans-Räbel-Straße davon.

Er wurde wie folgt beschrieben: etwa 40 Jahre alt, kräftige Statur, außerdem trug er einen Dreitagebart. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Forchheim, Telefon (09191)70900.

