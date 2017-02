Drogen bestimmen seit Jahrzehnten sein Leben

Einer der beiden wegen Handels mit Crystal angeklagten Brüder verbrachte 30 Jahre im Knast - 08.02.2017 12:12 Uhr

FORCHHEIM/BAMBERG - Seit Ende Januar läuft ein Strafverfahren wegen Drogenhandels gegen zwei Brüder aus dem Raum Forchheim. Schwerpunkt der Anklage ist, wie berichtet, ein missglückter Kaufversuch der Droge Crystal in Tschechien. Mit über 70 000 Euro in der Tasche wurden die beiden durch eine Schleierfahndung im bayerischen Grenzraum gefasst. Das Geld hätte für etwa 3,5 Kilogramm der Droge ausgereicht.

Am zweiten Verhandlungstag standen die Lebensläufe und persönlichen Verhältnisse des Brüderpaars im Mittelpunkt. Zwei sehr unterschiedliche Lebensentwürfe, die sich erst durch die vorgeworfenen Straftaten einander annähern. Gemeinsam ist den beiden aber ihre Abneigung gegen Alkohol.

Der ältere, 59-jährige Anton S. (Namen geändert) kam bereits mit 16 Jahren zum ersten Mal in Haft: „Dann ist alles so weitergegangen, bis ich 30 Jahre beisammen hatte. 11 000 Tage, das ist mehr als Nelson Mandela in Haft war“, sagte er ohne Beschönigung über seinen Lebenslauf. Zweimal war er für kurze Zeit verheiratet, jedes mal fand die Trauung hinter Gittern statt. Seine letzten Beziehungen zu Frauen nennt er „Drogen-Beziehungen“. War er in Freiheit, dann arbeitete er, nahm aber auch immer Drogen.

Einmal wurde er in Mönchengladbach verurteilt, weil er für einen seinerzeit in Forchheim bekannten Dealer Rauschgift aus den Niederlanden besorgen wollte. Anton hat auch mehrere Ausbrüche aus dem Gefängnis hinter sich. „Das hat aber nichts gebracht“, merkte der Vorsitzende Richter Manfred Schmidt an. „Doch, Haftverlängerung“, konterte Anton.

„Zwei oder drei Nasen“

Von 1996 bis 2007 verbüßte er eine lange Haftstrafe, fand danach wieder Arbeit, rutschte aber immer tiefer in den Drogensumpf. „So richtig mit Crystal angefangen habe ich 2013/14“, erklärte er dem Gericht. Besorgt hat es ihm ein inzwischen verstorbener Dealer aus der alten Connection. „Andere trinken früh nach dem Aufstehen Kaffee oder putzen sich die Zähne, ich habe zwei oder drei Nasen gemacht“, sagte er. Das war eine Drogenmenge von mehr als einem halben Gramm. Ein Zehntelgramm ist eine übliche Dosierung. Und: Der Grammpreis liegt bei 100 bis 130 Euro.

Das Geld dafür, so sagte Anton, hatte er großenteils aus Spielautomatengewinnen. Wenn er richtig auf Crystal gewesen sei, habe er einmal sogar 7500 Euro auf einmal gewonnen. Nach seiner Zukunft befragt, sieht er zwei Möglichkeiten: „Ich ziehe eine Therapie durch oder sterbe im Knast.“

Der elf Jahre jüngere Benno schaut auf ein sehr arbeitsames und straffreies Leben zurück. Anstelle einer Lehre als Mechaniker schickte ihn der Vater als Jungarbeiter in die Textilindustrie. Er arbeitete sich zehn Jahre später nach einem Unfall zum Lkw-Fahrer hoch und war lange Jahre bei einer Brauerei tätig. Ein Zehnstundentag war für ihn eine Selbstverständlichkeit.

2014 wechselte er zu einem Lebensmittellogistiker und fuhr dort anstrengende Nachtschichten. Zeitgleich war seine Lebensgefährtin schwer erkrankt. Um beide Belastungen zu stemmen, griff er zum aufputschenden Methamphetamin (Crystal). Drei bis fünf Gramm die Woche will er konsumiert haben. „Ich bin einer, der arbeiten will“, sagte er über seine Zukunftsvorstellungen. Nahezu verwundert reagierte der Vorsitzende auf das Einstiegsalter Bennos mit über 40 Jahren. Die rechtsmedizinische Untersuchung seiner Haare ergab eine Wirkstoffablagerung, die bei regelmäßigem Konsum auftritt.

Keine Erlaubnis fürs Hobby

Benno hat ein ungewöhnliches Hobby, das nun allerdings eine wichtige Rolle in diesem Strafverfahren spielen wird: die Pyrotechnik. „Die Leuchteffekte an Silvester, das ist meins“, bekannte er. Dafür hatte er große Mengen Chemikalien bei sich zuhause gelagert, ohne die erforderliche Erlaubnis, den Pyrotechnikerschein, dafür zu besitzen. Ausführlich schilderte er dem Gericht, welche Leuchtraketen er wie hergestellt hat. Die Silberschweife, die von verwendetem Aluminiumpulver herrühren, und die erst in der Luft sich zerlegende Kugeln müssen es ihm besonders angetan haben. Zu den Vorwürfen, er habe in regelmäßigen Abständen einer Forchheimerin Crystal geliefert, sagte er, dass er da als Bote seines Bruders fungierte. Als Kurier brachte er nach einer bestimmten SMS der Frau das Rauschgift, kassierte das Geld immer beim nächsten Mal und brachte es zum Bruder. Sein Lohn wären gelegentliche Geldbeträge und vor allem Drogen zum eigenen Gebrauch gewesen. Das bei ihm in der Wohnung gefundene Crystal soll eine Art Notration für den Bruder gewesen sein und ganz besonders die Platte Haschisch.

„Die Mimik Ihres Bruders sagt mir etwas anderes“, kommentierte der Vorsitzende diese Darstellung. Tatsächlich: Anton sagte, er rauche nie Hasch, denn das sei ihm früher gar nicht bekommen. Er ließ durch seinen Anwalt Joachim Voigt eine Erklärung zu den ihm zur Last gelegten Straftaten vortragen. Demnach seien einige Vorwürfe von ihm erfundene Sachverhalte. Er habe nie dem Bruder Crystal für die Forchheimer Konsumentin gegeben. Und: Das Geld bei der Verhaftung habe nicht ihm, sondern dem Bruder gehört.

An den nächsten Verhandlungstagen werden vor allem Zeugen zu den einzelnen Vorwürfen der zwei Anklageschriften gehört.

PAULINE LINDNER