Dubiose Angebote für Photovoltaik-Anlagen

Vorsicht bei Haustür-Geschäften - Lieber bei Fachstellen nachfragen - vor 25 Minuten

FORCHHEIM - Es häufen sich Anfragen von verunsicherten Bürgern beim Büro Energie und Klima des Landratsamtes zum Thema Photovoltaikanlagen. Offenkundig wird zurzeit versucht, Photovoltaikanlagen an der Haustüre zu verkaufen und dabei die Leute unter Druck zu setzen.

Eine drehbare Photovoltaikanlage ist in Mittelehrenbach auf einem Dach montiert. © Irene Lenk



Wesentliches Kennzeichen des Vorgehens sei nicht nur die unaufgeforderte Angebotsabgabe an der Haustüre, sondern auch das Ausüben von Termindruck im Rahmen von "Sonderaktionen" oder "Wegfall von Fördermitteln". Die Angebote weisen teilweise deutliche fachliche Fehler auf. Das Landratsamt Forchheim weist daher darauf hin, dass die Einspeisung von Photovoltaikstrom nach wie vor durch das EEG (Erneuerbare-Energien-Gesetz) gefördert wird und neben der gesetzlich fixierten Degression der Förderung keine Förderkürzung im Bereich privater Kleinanlagen vorgesehen ist. Die Einspeisevergütung liegt zurzeit für Kleinanlagen (bis 10 kWp) bei 12,30 Cent/kWh. Ebenso liegen keine Informationen vor, dass das Programm zur Förderung von Batteriespeichern (Kreditprogramm Nr. 275, kfw) eingestellt wird.

Verunsicherte Verbraucher und interessierte Bürger können sich an die Energie- und Fördermittelberatung des Landratsamtes wenden: Telefon (09191) 86 1025, per E-Mail an: klima@lra-fo.de oder Rat bei einer Facheinrichtung, z.B. der Deutschen Gesellschaft für Solarenergie (DGS Franken e.V.) suchen.