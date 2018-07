Duo führt künftig die Stadtwerke Forchheim

FORCHHEIM - Mathias Reznik und Christian Sponsel sollen die Stadtwerke Forchheim in die Zukunft führen. Bei einer Pressekonferenz wurde das neue Führungsduo, das den jetzigen Stadtwerke-Chef Reinhold Müller zum 1. Januar 2019 beerben soll, vorgestellt.

Das neue Führungsduo Mathias Reznik und Christian Sponsel (2.u.3.v.li.) eingerahmt von Oberbürgermeister Uwe Kirschstein (li.) und Stadtwerke-Chef Reinhold Müller. © Foto: Roland Huber



Lautlos ist der Führungswechsel bei den Stadtwerken, der seit einiger im Raum steht, bisher nicht abgelaufen. Zunächst diskutierte der Stadtrat über einen Antrag der CSU-Fraktion, die Reinhold Müller mit seinem Eintritt in den Ruhestand zum Berater der Stadtwerke machen wollte. Kurze Zeit später stand die fehlende öffentliche Ausschreibung des Führungspostens in der Kritik.

Diese Hintergründe prägten nun auch die öffentliche Vorstellung des neuen Führungsduos. Und so betonte Noch-Chef Reinhold Müller gleich zu Beginn: "Eigene Auswahl oder jemand von außen, es gibt immer zwei unterschiedliche Arten, Stellen zu besetzen." Mit der Entscheidung für einen Weg "kann man es im Nachhinein nicht allen recht machen." Die Stadtwerke hätten sich für die interne Lösung entschieden, auch weil es zeigen sollte, dass sie "qualifizierte Leute mit einer klasse Ausbildung" in den eigenen Reihen haben.

Die Entscheidung, wer am qualifiziertesten für den Posten ist, sei auf Grundlage eines Auswahlprozesses gefallen, für den sich die Stadtwerke die Hilfe externer Berater geholt haben — "damit wir nicht im eigenen Saft schwimmen", so Müller. Am Ende standen Christian Sponsel, der künftig die technische Geschäftsführung übernimmt, und Mathias Reznik, neuer kaufmännischer Geschäftsleiter.

Seit 2007 im Unternehmen

Sponsel hat als Ingenieur einen ganz ähnlichen Werdegang hinter sich wie sein scheidender Chef. "Ich habe zunächst Zentralheizungs- und Lüftungsbauer gelernt", erzählte er. Über den zweiten Bildungsweg hat der gebürtige Kunreuther dann Versorgungstechnik studiert. Nach dem Berufseinstieg wechselte er 2007 zu den Stadtwerken, wo er zuletzt als Abteilungsleiter Service, Anlagen und Netze tätig war. "Herr Sponsel hat aus unserer Rohrnetzabteilung ein hochkarätiges Ingenieurbüro gemacht", lobte Reinhold Müller.

Ein Lob kam auch vom künftigen kaufmännischen Geschäftsführer Mathias Reznik — zum einen für die Mitarbeiter der Stadtwerke, die "eine tolle Mannschaft" seien. Zum anderen für den Aufsichtsrat und dessen Vorsitzenden, Oberbürgermeister Uwe Kirschstein, mit dem das die Stadtwerke ein gutes Verhältnis pflegen.

Reznik wurde 2013 als Nachfolger des damaligen kaufmännischen Leiters eingestellt. Der Pretzfelder studierte in Nürnberg Betriebswirtschaftslehre und machte nach seinem Berufseinstieg beim Wirtschaftsprüfungsunternehmen PwC Abschlüsse zum Steuerberater und Wirtschaftsprüfer.

Reznik und Sponsel sollen in den kommenden Monaten in alle wichtigen Entscheidungen der Geschäftsführung eingebunden werden. Zusätzlich will Reinhold Müller sie nach und nach in sein Netzwerk bei Organisationen und Verbänden einführen.

Müller selbst geht zum 1. Januar 2019 in den Ruhestand. "Wahrscheinlich werde ich dann aber noch nicht die Finger vom Computer lassen können", sagte er. Sein Knowhow künftig als Berater einzusetzen, sei denkbar, "aber bei einem anderen Unternehmen, nicht bei den Stadtwerken."

JANA SCHNEEBERG