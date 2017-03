Durch Kirchehrenbach gerast

Polizei kontrollierte auch in Weilersbacher Ortsdurchfahrt

KIRCHEHRENBACH - Diverse Raser erwischte die Polizei Ebermannstadt bei Kontrollen in Kirchehrenbach und Weilersbach, jeweils in den Ortsdurchfahrten.

Beamte der Polizei aus Ebermannstadt haben am Dienstag im Laufe des Tages zwei Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Zwischen 9.45 und 11 Uhr waren in der Hauptstraße in Kirchehrenbach neun Fahrzeugführer zu schnell unterwegs.

Bei erlaubten „50“ wurde der Schnellste mit 74 Stundenkilometern gemessen. Die zweite Lasermessung erfolgte von 13.30 bis 14.30 Uhr in der Bamberger Straße in Weilersbach. Hier mussten ebenfalls neun Fahrzeugführer beanstandet werden. In der „30-er-Zone“ erreichte der Schnellste in Weilersbach eine Geschwindigkeit von 62.

kf

