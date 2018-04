E-Mobilität: Forchheimer Schüler starten Aktionstag

Besuchern wird unter anderem eine Ladetankstelle für Elektroautos vorgeführt - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Wie werden sich die Menschen künftig bewegen? Schüler am Beruflichen Schulzentrum Forchheim haben sich mehrere Wochen lang mit Fragestellungen rund um autonomes Fahren und alternative Antriebsarten beschäftigt. Am Freitag, 20. April, präsentieren sie ihre Ergebnisse. Auch externe Partner werden vor Ort sein.

Am Projekttag des Beruflichen Schulzentrums in Forchheim wird den Besuchern unter anderem eine Ladetankstelle für Elektroautos vorgeführt. Die hier abgebildete befindet sich im Parkhaus Kronengarten. © Roland-Gilbert Huber-Altjohann



Am Projekttag des Beruflichen Schulzentrums in Forchheim wird den Besuchern unter anderem eine Ladetankstelle für Elektroautos vorgeführt. Die hier abgebildete befindet sich im Parkhaus Kronengarten. Foto: Roland-Gilbert Huber-Altjohann



Selbstfahrend und umweltbewusst wird die Zukunft sein. Welche technischen, aber auch ethischen Herausforderungen gilt es zu meistern? Diese Aspekte stehen am Freitag, 20. April, in der Zeit von 9 bis 13 Uhr bei dem Projekttag am Beruflichen Schulzentrum in Forchheim im Vordergrund.

Bilderstrecke zum Thema Mobil in der Region: Wie, wann und wie oft wir unterwegs sind Wir sind immer unterwegs: Ins Büro, zum Einkaufen, abends in Richtung Kino... Mal steigen wir dafür ins Auto, mal bringt uns die Straßenbahn schneller ans Ziel. Für diese Bilderstrecke haben wir tief im Zahlen-Archiv der Stadt, des VGN oder beim Landesamt für Statistik gegraben - und interessante Zusammenhänge gefunden.



Teilnehmer unterschiedlicher Fachbereiche setzten sich mit ethischen, wirtschaftlichen und sicherheitstechnischen Details auseinander und präsentieren ihre Ergebnisse unter Einbeziehung ihrer unterstützenden Partner wie Stadtwerke, Landratsamt, Naturstrom AG und Erzbistum. Eine Ladetankstelle für Elektrofahrzeuge wird vorgestellt. Besucher, die sich für Aktionen rund um die Mobilität der Zukunft interessieren, können sich schlau machen. Weitere Informationen unter www.bszfo.de.