Ebermannst: Besucher kommen in Scharen

Kerwa, Markt und verkaufsoffener Sonntag lockten in die Fränkische - vor 1 Stunde

EBERMANNSTADT - Kerwa, Markt und offene Läden – was will man mehr? Die Kombination von Jahrmarkt und verkaufsoffenem Sonntag am Ebermannstadter Kirchweihwochenende lockte auch dieses Jahr Besucherscharen an.

Ebermannstadt lockte am Sonntag mit Kerwa, Markt und verkaufsoffenem Sonntag. © Pauline Lindner



Auffallend viele kamen heuer per Rad und wollten nach einem Zwischenstopp weiter durchs Wiesenttal radeln.

Auf besonderes Käuferinteresse stießen Stände mit ungewöhnlichem Angebot wie Spezialbürsten aus Holz oder handgestrickte Socken. Daneben fanden aber auch fränkische wie exotische kulinarische Schmankerl sowie Garten- und Dekoartikel ihre Abnehmer. Nicht zu vergessen: Gewürze, Obst, Süßwaren, Schmuck und geflochtene Körbe. Derweil herrschte ein reges Kommen und Gehen in den Geschäften der Ebermannstädter Innenstadt.