Ebermannstadt: 61-Jährige schwer verletzt

Autofahrer hatte am Leinengraben auf einem Gehweg die Radlerin übersehen - vor 34 Minuten

EBERMANNSTADT - Schwere Verletzungen hat eine 61 Jahre alte Radfahrerin erlitten, die von einem Pkw-Fahrer in Ebermannstadt übersehen worden war. Die Frau hatte den Gehweg benutzt.

(Symbolfoto) © NEWS5 / Goppelt



(Symbolfoto) Foto: NEWS5 / Goppelt



Am Donnerstagnachmittag wollte ein 50-jähriger Pkw-Fahrer vom Leinengraben nach rechts in die B 470 in Richtung Forchheim einbiegen. Beim Eintasten über den Gehweg übersah er eine mit ihrem Fahrrad von links auf dem Gehweg heranfahrende 61-Jährige auf ihrem Fahrrad. Beim Aufprall auf den bereits fast stehenden Pkw zog diese sich schwere Verletzungen zu.

Der Sachschaden beläuft sich auf 3500 Euro.