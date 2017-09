Ebermannstadt: Auf Gärtnerei-Gelände sprießen Wohnungen

EBERMANNSTADT - Ein Investor aus Erlangen hat das Grundstück der ehemaligen Gärtnerei der Familie Frömel in der Schulstraße gekauft. Läuft alles nach Plan, könnten dort ab Sommer 2018 neue Wohnungen entstehen.

Wo einst Blumen blühten, soll die Stadt in Zukunft um Häuser und so um Bürger wachsen. Verläuft alles nach Plan, könnten die erste Bagger im Sommer 2018 anrücken. © Archivfoto: Edgar Pfrogner



Im Rahmen des Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (Isek) haben sich die Bürger 2016 ausgesprochen, das Gelände für Wohnungszwecke zu nutzen. Es liegt hinter der Alten Wache und zieht sich von der Bundesstraße rund 70 Meter breit und 120 Meter lang hoch bis zur Mittelschule.

Auf 4500 Quadratmeter der Gesamtfläche will nun die Erlanger Firma Alitus Capital Partners in enger Abstimmung mit der Stadt auf dem Areal ein "urbanes und attraktives Wohnen in zentraler Lage" realisieren, das den Bedürfnissen Ebermannstadts und der steigenden Nachfrage nach Wohnraum gerecht werde, heißt es in einer Pressemitteilung.

Mit dem Baubeginn sei, so Uwe Stielke, geschäftsführender Gesellschafter der Firma, im Sommer 2018 zu rechnen. "Eine individuelle und regional inspirierte Architektur" zeichne das Projekt aus, für dessen Verwirklichung der Investor auf regionale Partner setze.

"Meilenstein" für die Stadt

"Zunächst findet nächste Woche ein Sondierungsgespräch zwischen Stadt und Investor statt", sagt Andreas Kirchner, Pressesprecher der Stadt. Nach seiner Aussage könnten auf dem Gelände nicht nur Einfamilienhäuser, sondern auch eine mehrgeschossige Bebauung verwirklicht werde. Dies entspricht den Ideen, die Bürger im Isek zusammengetragen haben.

Bürgermeisterin Christiane Meyer (NLE) begrüßt die weitere Realisierung von zusätzlichem Wohnraum in der Innenstadt. Sie spricht von einer "vielversprechenden und zukunftsträchtigen Entwicklung" und bezeichnete die Planungen an dieser Stelle als "einen wichtigen Meilenstein in der städtebaulichen Entwicklung".

