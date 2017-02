Ebermannstadt: Auto fährt junge Frau fast an

Polizei sucht Zeugen für Zwischenfall am Fußgängerüberweg - vor 1 Stunde

EBERMANNSTADT - Knapp einem schweren Unfall entgangen, ist eine 17-jährige Fußgängerin.

Am Donnerstag, gegen 12.45 Uhr, überquerte eine Fußgängerin den Fußgängerüberweg an der Breitenbach-Apotheke in der Forchheimer Straße. Zwei Pkw-Fahrer — einer davon aus Richtung Forchheim und einer aus Richtung Stadtmitte kommend — hielten deshalb ordnungsgemäß an. Ein weiterer Autofahrer, der aus Richtung Forchheim kam, hielt dies nicht für nötig und schlängelte sich zwischen den haltenden Fahrzeugen durch, wobei er die 17-jährige Fußgängerin fast anfuhr.

Bei dem Fahrzeug handelt es sich vermutlich um einen silberfarbenen Golf mit dem amtlichen Kennzeichen FO-JS ?? Die Polizeiinspektion Ebermannstadt sucht dringend Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ebermannstadt, Telefon (09194) 7388-0.

