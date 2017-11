Ebermannstadt: Autofahrerin übersieht Radler

Leichte Verletzung nach Zusammenstoß und Sturz - vor 34 Minuten

EBERMANNSTADT - Eine Autofahrerin hat beim Abbiegen einen Radler übersehen, der beim Zusammenstoß der Fahrzeuge leicht verletzt wurde.

Ein 16-jähriger Radfahrer befuhr Mittwochfrüh den Gehweg an der Forchheimer Straße in Richtung Forchheim. Auf Höhe der Einmündung zum Leinengraben wollte eine 83-jährige VW-Fahrerin auf die Forchheimer Straße einbiegen und übersah hierbei den jungen Radler.

Nach dem Zusammenstoß der Fahrzeuge stürzte er auf den Boden und verletzte sich an der Hand. Der Schaden an Fahrrad und Auto liegt bei etwa 1500 Euro. Die Verursacherin blieb unverletzt, so die Polizei.