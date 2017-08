Ebermannstadt: Bürgermeisterin Meyer kontert CSU-Attacken

EBERMANNSTADT - Soundfeel und seine Folgen: Bürgermeisterin Christiane Meyer (NLE) geht gegen Attacken aus der CSU in die Offensive.

Das Soundfeel-Festival fand 2015 auf Burg Feuerstein bei sehr heißen Temperaturen statt. Ob es am Wetter oder am Ort lag: Jedenfalls kamen weniger Besucher als erwartet. © Archivfoto: Giulia Iannicelli



Bei einem Pressegespräch im Rathaus, bei dem sie sich auch schon, wie berichtet, gegen Personen verwahrte, die in Ebermannstadt "herumlaufen und bewusst Fehlinformationen streuen" in Sachen Baulandentwicklung, nahm sie nun Stellung zu den Vorwürfen, das Defizit des Soundfeel-Festivals von 2015 sei unter ihrer Regie falsch abgerechnet worden.

Diesen Vorwurf hatte in einer öffentlichen Stadtratssitzung unter dem Tagesordnungspunkt "Bürgeranfragen" der langjährige, bis 2014 amtierende CSU-Fraktionsvorsitzende Hubert Herbst erhoben. Herbst war bis zu seinem Ausscheiden aus dem Stadtrat auch Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses, über dessen Tisch sämtliche städtischen Abrechnungen laufen.

Christiane Meyer: "Hubert Herbst hat in seinen Bürgeranfragen um die Abrechnung des Soundfeel-Festivals auf Burg Feuerstein 2015 aus dem nicht veröffentlichten Haushaltsplanentwurf von 2016 zitiert." Inzwischen habe sie den Fall dem Rechtsanwalt der Stadt übergeben.

In der Stadtratssitzung vom 6. März 2017 hatte Herbst die Bürgermeisterin mit der Frage attackiert: "Wer trägt das Defizit des Soundfeel-Festivals auf Burg Feuerstein 2015?" Und er schob nach: "Ist es richtig, dass hier nicht korrekt abgerechnet wurde?" In der Sitzung vom 30. März setzte Herbst nach, die Stadt habe sich durch zu Unrecht ausgestellte Spendenquittungen 6600 Euro Steuervergünstigung erschlichen. Das Defizit der Veranstaltungen 2014 und 2015 in Höhe von 22 000 Euro habe er dem "öffentlichen" Haushaltsplan des Jahres 2016 entnommen. In der Stadtratssitzung vom 17. Juli erhob Hubert Herbst den Vorwurf, es bestehe "Verdunkelungsgefahr: "Wann wollen Sie den Staatsanwalt einschalten, Frau Meyer?"

Im Pressegespräch sagte die Bürgermeisterin, am 2. August habe sich der Rechnungsprüfungsausschuss mit der Angelegenheit befasst. Die Ergebnisse dieser nichtöffentlichen Sitzung (die Rechnungsprüfer tagen in jeder Gemeinde immer nichtöffentlich) könnten erst im Herbst nach der Vorlage im Finanzausschuss sowie dem Beschluss im Stadtrat bekannt gemacht werden, so die Stadtchefin zum weiteren Vorgehen.

Rechtlich einwandfrei

In einer schriftlichen Stellungnahme aus der Stabsstelle von Andreas Kirchner wird der Vorwurf der "Verdunkelungsgefahr" zurückgewiesen mit der Begründung: Auf Anregung der örtlichen Rechnungsprüfung des Stadtrates wurde dem Finanzamt für die Veranstaltungen 2014 und 2015 eine Umsatzsteuererklärung eingereicht, um das Defizit zu reduzieren. Dabei habe es sich um eine bewusste und rechtlich einwandfreie Entscheidung der Verwaltung gehandelt.

Nach Prüfung des Finanzamts wurden der Stadt insgesamt 22 500 Euro erstattet. Die Erstattung war möglich, weil das Festival nicht mehr als öffentlich-rechtliche Veranstaltung der Jugendarbeit, sondern als privat-rechtliche Veranstaltung der Öffentlichkeitsarbeit eingestuft wurde. Damit verbunden ist die Rückerstattung von 6600 Euro von der Stadt an das Finanzamt, dem diese Summe durch die ausgestellten Spendenbestätigungen entgangen ist. Aufgrund dieser Maßnahme konnten Haushaltsmittel in Höhe von 16 000 Euro eingespart werden.

Der 2009 als Jugendpfleger eingestellte und 2014 — noch in der Amtszeit von Bürgermeister Franz Josef Kraus (CSU) — in die Öffentlichkeitsarbeit und IT-Abteilung gewechselte Andreas Kirchner nannte die "Herbst-Attacken" bedauerlich: "Das gehört nicht in die Bürgeranfragen." Im Rückblick auf die Soundfeel-Events in den sechs Jahren seit 2010 sagte Kirchner: "Damit wurde die Kulturlandschaft erweitert. Viele ehrenamtliche Mitarbeiter auch aus der Verwaltung haben dafür geschwitzt, besonders an den Hitzetagen 2015 auf dem Feuerstein", die eine Ursache des "Flops" gewesen seien, wie es Hubert Herbst bezeichnet hatte.

Für Christiane Meyer erhob sich schlussendlich die Frage: "Wie ist dann der oberste Rechnungsprüfer Herbst in den Jahren bis 2014 mit den Abrechnungen umgegangen?"

MARQUARD OCH