Ebermannstadt: Der Biber war der Täter

Polizei Ebermannstadt ermittelte gegen Unbekannt und kam dem Tier auf die Spur - vor 14 Minuten

EBERMANNSTADT - Tierischer Täter: Ein Biber hat in einem Vorgarten einen Schaden von rund 500 Euro angerichtet.

Der Biber hat einen Schaden 500 Euro verursacht. © dpa



Der Biber hat einen Schaden 500 Euro verursacht. Foto: dpa



Unbekannte, so vermutete die Polizei, hatten in einem Garten in der Breitenbacher Straße am vergangenen Wochenende Bäume beschädigt und einen Schaden von rund 500 Euro angerichtet.

Nun kamen die Beamten dem Täter auf die Spur: Die weiteren Ermittlungen haben nämlich ergeben, dass ein Biber dort offenbar sein Unwesen getrieben hat. Eine vorsätzliche Sachbeschädigung konnte ausgeschlossen werden.