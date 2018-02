Ebermannstadt: Diebe stehlen antike Schreibmaschinen

Geräte verschwanden aus einer Glasvitrine in der Mittelschule - vor 3 Stunden

EBERMANNSTADT - Da hat es jemand auf eine ganz spezielle Art der Beute abgesehen: Aus der Mittelschule in Ebermannstadt haben Unbekannte zwei antike Schreibmaschinen im Wert von mehreren hundert Euro entwendet.

Die Täter ließen unter anderem ein Modell der Marke Underwood mitgehen. Auf dem Bild ist eine ähnliche Maschine zu sehen. © Polizeiinspektion Ebermannstadt



Die Täter ließen unter anderem ein Modell der Marke Underwood mitgehen. Auf dem Bild ist eine ähnliche Maschine zu sehen. Foto: Polizeiinspektion Ebermannstadt



Die Modelle der Marken AEG und Underwood verschwanden in den letzten Tagen aus einer Glasvitrine in der Mittelschule in Ebermannstadt. Es handelt sich um eine schwarze Mignon Modell 4 mit Holzdeckel und eine schwarze Underwood, Modell 3. Das Diebesgut hat einen Wert von etwa 300 Euro.

Wer hat den Diebstahl beobachtet oder kann Hinweise dazu geben? Zeugenmeldungen bitte an die Polizeiinspektion Ebermannstadt, Telefonnummer 09194/73880.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.