Ebermannstadt: Einbruch in Vereinsheim

Die Polizei bittet um Hinweise - Täter stiegen durch Fenster ein - vor 59 Minuten

EBERMANNSTADT - Ein unbekannter Täter brach in der Nacht auf Freitag über ein gekipptes Fenster in die Küche eines Vereinsheims in der Sportplatzstraße ein. Die Polizei bittet um Hinweise.

© nn



Foto: nn



Von der Küche aus gelangte die Person in den Gaststättenraum und durchwühlte sämtliche Schubladen. Eine brach der Täter gewaltsam auf und klaute das darin liegende Wechselgeld. Ein älteres Tablet der Marke Acer nahm er auch noch mit.

Der Dieb flüchtete über ein Fenster im Gaststättenraum. Der Sachschaden beträgt etwa 200 Euro. Zeugen können sich bei der Polizeiinspektion Ebermannstadt melden unter (09194) 73 880.