Ebermannstadt: Eine Stadt sucht ihre Vandalen

In der Nacht zum Donnerstag eine Reihe von Sachbeschädigungen - vor 54 Minuten

EBERMANNSTADT - Die Ebermannstädter Polizei sucht Zeugen für eine Reihe von Sachbeschädigungen, die in dieser Woche begangen wurden.

In der Nacht zum Donnerstag wurden in Ebermannstadt mehrere Sachbeschädigungen begangen. In der Breitenbacher Straße wurde eine Warnbake, die auf einer Brücke stand, in den Bach geworfen.

Weiter wurden an einem am Skaterplatz „An der Wiesent“ abgestellten Auto die Scheiben, die Scheinwerfer und Außenspiegel zertrümmert. Am Bahnhof beschädigten die unbekannten Täter an einem Kranwagen die Schweinwerferlampen und eine Arbeitsleuchte sowie die Reflektoren einer Weiche und einen gläsernen Fahrbahnkasten.

Der bislang bekannte Schaden beläuft sich auf etwa 1200 Euro. Nach bisherigen polizeilichen Ermittlungen dürften für den Vandalismus drei männliche Jugendliche verantwortlich sein, die am Mittwochabend gegen 22 Uhr aus Richtung Altweiherstraße kommend zur Stadtmitte liefen.

Sie werden folgendermaßen beschrieben:

1. Person: kräftige Figur, schwarze Kapuzenjacke oder Kapuzenpulli, helle Jogginghose, führte einen Gegenstand ähnlich einem Schläger/Baseballschläger mit sich; 2. Person: komplett schwarz gekleidet, Kapuzenpulli; 3. Person: komplett schwarz gekleidet, eventuell rote Baseballkappe unter Kapuze. Alle drei Personen hatten ihre Kapuzen aufgesetzt.

Die jungen Männer dürften auch für einen Vorfall gegen 23 Uhr auf dem Marktplatz verantwortlich sein, als sie mehrere bislang unbekannte Passanten anpöbelten. Die Polizeiinspektion bittet um Zeugenmitteilungen. Insbesondere die am Marktplatz betroffenen Passanten werden gebeten, sich unter Telefon 09194/7388-0 zu melden.