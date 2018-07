Ebermannstadt: Erst gegen Auto dann gegen den Zaun

Crash auf Höhe des Kindergartens: Polizei sucht Zeugen

EBERMANNSTADT - 3300 Euro Schaden hat ein Unbekannter verursacht und flüchtete unerkannt: Jetzt sucht die Polizei einen silbernen Renault.

Am Donnerstagnachmittag, zwischen 16.30 und 16.45 Uhr, kam es im Mittelschulweg auf Höhe eines Kindergartens zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrer eines silbernen Renault fuhr den Berg hoch, wendete in der Hofeinfahrt gegenüber des Kindergartens, prallte gegen einen ordnungsgemäß abgestellten Mazda und schob diesen gegen einen angrenzenden Metallzaun. Obwohl der Verursacher einen Schaden in Höhe von etwa 3300 Euro angerichtet hatte, entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Wem ist ein stark beschädigter Renault aufgefallen? Zeugenmeldungen bitte an die Polizei Ebermannstadt, Telefon (09194)73880.