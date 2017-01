Ebermannstadt: Experte beleuchtet Vor- und Nachteile

EBERMANNSTADT - Das wird viele Ebermannstädter interessieren: Die Vor- und Nachteile der „einmaligen und wiederkehrenden Beitragserhebung im Rahmen der Straßenausbaubeitragssatzung“ wird am Montag, 23. Januar, Peter Läpple, Vorsitzender Richter am Bayerischen Verwaltungsgerichtshof i. R., ab 19 Uhr in der Aula der Grund- und Mittelschule gegenüberstellen.

Wer zahlt, wenn marode Straßen saniert werden müssen? Foto: dpa



Der Stadtrat hatte in seiner Sitzung am 7. November 2016 die Verwaltung damit beauftragt, einen ausgewiesenen Fachmann einzuladen, der im Rahmen einer Sondersitzung über den Gesamtkomplex der einmaligen oder wiederkehrenden Beiträge informieren soll. Mit Peter Läpple, Vorsitzender Richter am Bayerischen Verwaltungsgerichtshof i. R. und Mitautor des Standardwerkes „Das Erschließungsbeitragsrecht in Theorie und Praxis“ hat Bürgermeisterin Christiane Meyer einen Experte eingeladen, der im Rahmen einer Sondersitzung des Stadtrates am Montag, 23. Januar, ab 19 Uhr in der Schulaula die Vor- und Nachteile der einmaligen und wiederkehrenden Beitragserhebung gegenüberstellen wird.

Zu diesem öffentlichen Vortrag sind alle Bürgerinnen und Bürger eingeladen. Wie die Bürgermeisterin betont, bestehe hier Gelegenheit zur Meinungsbildung auf Grundlage einer fundierten Expertise.