Ebermannstadt: Fliegertreffen auf dem Feuerstein

Luftsport-Jugend stellte Können bei Sport und Spiel unter Beweis

EBERMANNSTADT - Mit einem neuen Konzept ist das Treffen der Jugend des Luftsportverbandes Bayern in die 29. Runde gegangen – diesmal auf dem Feuerstein. Zuletzt war das „Fliegerische“ zu sehr in den Hintergrund getreten. Nun sollten die Nachwuchs-Piloten auf dem Flugplatz eine ideale Spielwiese finden.

Schön für das Auge: Am Samstagnachmittag gingen die Ballonfahrer in die Lüfte. privat Foto: Foto:



Das neue Konzept haben der kommissarische Landesjugendleiter Philip Repscher aus Wassertrüdingen und der Leiter der Fränkischen Fliegerschule Feuerstein, Michael Zistler, entwickelt. Neu war dabei auch, dass die Jungflieger am Freitag mit Vereins- oder eigenen Flugzeugen zum Zeltlager anreisen konnten. 65 Teilnehmer im Alter zwischen 14 bis 27 Jahren kamen auf den Flugplatz am Feuerstein.

Im Mittelpunkt standen am Samstag zunächst die rund 600 Starts und allesamt geglückten Landungen der 24 Motor- und Segelflugzeuge sowie die Ballonfahrten. Höhepunkt war dann die „Spaßolympiade“. Dazu gehörten eine Blindfahrt mit einem Auto durch einen Slalomparcours, „Papierfliegerweitwurf“, eine „Kleiderkette“, bei der sich die Teams bis auf die Unterwäsche entblätterten, und ein Nagelbalken. „Die beste Mannschaft darf oder muss das Treffen 2017 auf ihrem Fluggelände ausrichten“, erklärte Michael Zistler.

Bei allem Spaß ging es den Veranstaltern aber auch um die Sicherheit im Flugbetrieb: Bei Günter Wenk von der BRK-Bereitschaft Ebermannstadt hatten die Nachwuchspiloten die Aufgabe, einen notgelandeten und bewusstlosen Flieger zu bergen. Hans Beyer von der Feuerwehr leitete das Ablöschen von brennbaren Flüssigkeiten mit dem Pulverlöscher an.

Weiterer Programmpunkt: das Fliegertreffen. Als „Schmuckstücke“ hatten die Organisatoren nach dem Spielfilm „Die tollkühnen Männer in ihren fliegenden Kisten“ die gelbe „Miss Sophie“, Baujahr 1938, und die 1939 ebenfalls für die englische Luftwaffe gebaute rote „Tiger Moth“ mit ihrem Piloten Guido Nockmann eingeladen.

Am späteren Nachmittag stiegen die Ballonfahrer in die Lüfte und am Abend drehte die Laufer Pilotenband „Die Schleppschlampen“ für den Fliegernachwuchs auf.

