Ebermannstadt: Fundament für die Zukunft ist gelegt

36 Mittelschüler feierten das erfolgreiche Ende ihrer Schullaufbahn - vor 43 Minuten

EBERMANNSTADT - Von 38 gestarteten Schülern haben jetzt in Ebermannstadt 36 das Zeugnis der "Mittleren Reife" erhalten. Ein Schüler ist in den Beruf gewechselt, ein weiterer will wiederholen, berichtete Rektorin Anette Beilker zum Ergebnis, bei dem Anna-Lisa Ladwig, Philipp Düngfelder und Bence Feher mit dem Notendurchschnitt von 1,78 glänzten, viele "Zweier" aber das positive Gesamtbild rundeten.

Die Jahrgangsbesten der Mittelschule Ebermannstadt erhielten von Kennametal-Werkleiter Thomas Reindl (re.) ein Buch geschenkt. © Foto: Marquard Och



Bei der Abschlussfeier der 10. Klassen spielte Anna-Lisa Ladwig mit "City of Stars" die "erste Geige". Konrektor Frank Löser begrüßte in der Aula mit den Schülern die "Schulfamilie", die Bürgermeister des Schulverbands und Kennametal-Werkleiter Thomas Reindl. Mit einer Erzählung machte Löser deutlich, auf was es im Leben ankommt – wichtig sei es dabei, die richtigen Prioritäten zu setzen.

Stadtchefin Christiane Meyer (NLE) gratulierte den Absolventen zur "Eintrittskarte in die Welt", jetzt gelte es, im Dschungel der Möglichkeiten die individuelle "Berufung" zu finden. "Ziehen Sie los, probieren Sie aus, was Sie im Herzen bewegt und begeistert", ermutigte die Bürgermeisterin, "Sie sind die Zukunft". An die Eltern richtete Meyer den Appell, den Kindern Vertrauen zu schenken. Dank für viel investiertes "Herzblut" ging an das Lehrerkollegium. Eine Prise "Berliner Luft" holten Laura Sponsel und Julia Först (Querflöten) in den Raum.

"Wir ziehen ab"

"Wir ziehen ab", den Spruch, den die Abgänger für ihr T-Shirt gewählt hatten, zitierte Schulleiterin Anette Beilker und setzte an "es ist rum mit den Tiefschlägen und Enttäuschungen, die in zehn Jahren Schule nicht zu vermeiden waren, heute ist der Punkt erreicht wo ihr uns nicht mehr braucht." Erleichterung, Freude und Stolz sah die Rektorin in den Gesichtern, "ihr habt ein tolles Ergebnis abgeliefert", lobte Beilker, wies jedoch auch darauf hin: "Bald gelten neue Maßstäbe, lasst euch nicht entmutigen, bleibt kritisch und hinterfragt — dann wird der neue Lebensabschnitt gelingen – genießt heute den Erfolg und danach erstmal unbeschwerte Ferien".

Die mit dem Notendurchschnitt 1,78 Jahrgangsbesten Anna-Lisa Ladwig, Bence Feher und Philipp Düngfelder zeichnete Kennametal-Werkleiter Thomas Reindl mit Buchgeschenken aus. "Respekt, ihr habt das Fundament gebaut, vielleicht auch für eine Ausbildung bei uns, oder für eine weiterführende Schule", sagte Reindl bei seiner Gratulation. Wer meine, das Lernen sei abgeschlossen, begebe sich auf den falschen Weg – "die Technologien werden sich weiter entwickeln, Flexibilität ist gefragt", unterstrich Reindl.

Klassleiterin und Schulsanitäterin Hildegard Speckner ehrte die Schüler Paul Hohmann, Anselm Loos, Rebecca Hösch, Sarah Heimann, Johanna Ott und Bianca Stern für bis zu vier Jahre Sanitätsdienste. Launige Worte hatten die Schülersprecher mit einem Abriss der Jahre auf den Lippen – vom Kennenlernen über den Tanzkurs "mit den schönen Mädels" bis zur Abschlussfahrt nach Rügen; eine Bilderreise, von Philipp Düngfelder professionell gemacht, rundete den Blick auf das Schulleben.

Lang zogen sich die Danksagungen von Sprechern der M10a und b hin, für den Elternbeirat sprach die Vorsitzende Petra Göttlicher Dankesworte. Die Zeugnisse übergaben die Klassleiter Thomas Bergmann und Kollegin Kainer. "Gloria Gloria" jubelte die Schulband im Quartett.

MARQUARD OCH