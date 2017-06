Ebermannstadt: Griechischer Wein und Schenkelklopfern

Der Chor "Mixed Generation" feiert mit dem Jugendorchester Kirchehrenbach sein 20-jähriges Bestehen - vor 29 Minuten

EBERMANNSTADT - 20 Jahre "Mixed Generation" – dazu hatte sich der Ableger des Gesangvereins Ebermannstadt das Jugendblasorchester Kirchehrenbach in die Stadthalle eingeladen. Die rund 400 Besucher waren begeistert von dem Konzert, in dem der Chor mit dem Lieblingslied "Shosholoza" seine Frische bewies.

Der Chor „Mixed Generation“ aus Ebermannstadt, ein Ableger des Gesangvereins, feierte sich mit Gästen zum 20. Jubiläum selbst in der Stadthalle. © Marquard Och



Die Antwort des Kirchehrenbacher Jugendblasorchesters war die Darstellung des bombastischen Werks "The Return" von dem deutschen Komponisten Markus Götz. Bei der musikalischen Erzählung des Kino-Erfolgs "The Return – Adventure 2" war Konzertmeister Wojciech Grabietz ganz in seinem Element; im Finale des Urwald- und Wüstenabenteuers steigerte der Dirigent den Körpereinsatz bis zum letzten Paukenschlag.

Rund 400 Gäste begrüßte der Gesangvereins-Vorsitzende Franz Josef Kraus in der Stadthalle zum Jubiläumskonzert, zur Zeitreise, in der das Orchester mit "Ladies and Gentleman" den Auftakt machte. Einen Beifallssturm entfachte das Arrangement von Kerstin Horz zum indianischen Song "Evening rise". Mit Händereiben, Finger- und Zungeschnalzen sowie Schenkelklopfern ahmte das 45-köpfige Ensemble das Blätterrauschen, Tropfenplätschern und die Tierlaute des Regenwaldes nach. Chor und Orchester intonierten "Gabriella’s Song", der ausdrückt: Nehmt Euer Leben selbst in die Hand. Urlaubsgefühle und Durst nach einem Pausengetränk vermittelte die "gemischte Generation" mit dem Udo-Jürgens-Dauerbrenner "Griechischer Wein".

Ihre musikalische Gemeinsamkeit demonstrierten die Akteure in der Andreas-Bourani-Hymne "Auf uns". Stimmungsvolle Bilder an der Wand untermalten den Elton-John-Titel "Circle of Life" — "die Zeit ist stets im Fluss, in ihrem ewigen Kreis bewegt sich die durch alle Altersguppen bunt gemischte Formation" betonte der MGV-Vorsitzende Kraus. Glänzend interpretierten die Kirchehrenbacher Jugendbläser aus Peter Maffays "Tabaluga" das Stück "Nessaja".

Die "Münchner Freiheit" gastierte 1987 in Ebermannstadt – der Chor erinnerte daran mit "Solang man Träume noch leben kann". Die Vielfalt der beherrschten Stilrichtungen stellten die Vocalisten mit Hubert von Goiserns "alpenländischer Volxmusik" "Weit, weit weg" unter Beweis. Fehlte nur noch die Liebe – L.O.V.E. von Bert Kämpfert. "Wir hätten noch eins", winkte Abteilungsleiter und Hauptorganisator Winfried Reichold mit einer Zugabe; mit dem Lieblingstitel "Shosholoza" und "The Show must go on", wurden es drei.

MARQUARD OCH