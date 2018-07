Ebermannstadt: Hallo Ferien, wir kommen!

Die NN haben zum Schulschluss in Ebermannstadt vorbeigeschaut - vor 1 Stunde

EBERMANNSTADT - In Ebermannstadt war am Freitag für 500 Grund- und Mittelschüler in 22 Klassen Zeugnistag.

Zeugnistag in der Grund- und Mittelschule Ebermannstadt, aber hier fliegen selbstverständlich nur die Atteste und die Urkunden der Bundesjugendspiele durch die Luft, bevor es für die glücklich Befreiten endlich, endlich nach Hause geht in die Ferien — auch für Lehrerin Gabi Friedrich (li.). © Foto: Marquard Och



Im "Stuhlkreis" versammelte Klassenlehrerin Gabi Friedrich ihre 24 Schüler der 2B in Ebermannstadt. Die Lehrerin wandte sich stellvertretend an ihre Schützlinge und sagte, es sei nicht wichtig, ob eine Eins, eine Zwei oder nicht so gute Noten im Zeugnis stünden, wichtig sei: "Du bist einmalig!" Selbst eineiige Zwillinge seien unterschiedlich.

Gabi Friedrich hatte für alle lobende und aufbauende Worte: "Mathilde, Du bist eine tolle Schauspielerin, Leoni, Deine Augen lächeln, ohne dass Du was sagst, Nathan, bei Dir bedanke ich mich, von Dir habe ich in Mathe lernen können, schön dass ich Dich kennenlernen durfte, Samuel". Als dann die Atteste via "Wackelbrücke" in die Luft flogen, waren alle glücklich über das beendete Schuljahr. Anschließend gab es Urkunden für die Bundesjugendspiele und den begehrten "Schmunzelstein", auf den die Lehrerin den Neigungen der Kinder entsprechend Weisheiten zu den Widrigkeiten des Lebens geschrieben hatte.

