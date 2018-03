Ebermannstadt hat seinen Storch wieder

Ebermar putzt sich derzeit für seine Herzdame raus - vor 2 Stunden

EBERMANNSTADT - Frohe Kunde für alle Ebermannstädter Storchenfreunde: Ebermar, der Ebser Storch, ist auch heuer wieder auf seinen Horst auf dem Schlot des Gasthofes Zur Sonne zurückgekehrt.

Ebermar ist zurückgekehrt in sein Nest. © Helmut Vogler



Ebermar ist zurückgekehrt in sein Nest. Foto: Helmut Vogler



Das Storchennest wurde vor kurzem von Storchenfreunden gereinigt und von Grasbüscheln und sonstigem Unrat befreit. Leider erfuhr der örtliche Storchenbetreuer erst im Nachhinein von diesem Einsatz. Da Adebar gerade sein Nest ausbessert, sein sichtbar zerzaustes Federkleid reinigt und eifrig nach Futter sucht, ist anzunehmen, dass er nicht nur ein durchreisender Storch auf dem Rückflug vom Winterquartier ist.

Wenn alles normal verläuft, kommt in ein paar Tagen das Storchenweibchen, so dass hoffentlich ein erfolgreiches Brutjahr für die immer noch auf der roten Liste stehenden Weißstörche folgt. In den letzten beiden Jahren konnten von dem Storchenpaar leider keine Jungen großgezogen werden. Vielleicht hätte man aus dem unlängst entfernten Unrat Anzeichen dafür finden können, ob überhaupt ein Gelege vorhanden war (zum Beispiel Reste von Eierschalen oder Federn).

Die Stadtwerke Ebermannstadt haben jetzt vorgesorgt und eine leistungsstarke Webcam auf dem Turm der Marienkapelle installiert – Livebilder liefern Einblicke in das Storchenleben von Ebermannstadt. Im Internet kann nun jeder auf der Seite www.stadtwerke-ebermannstadt.de unter der Rubrik „Storchennest Webcam“ schauen, was gerade los ist bei Ebermar.

